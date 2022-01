Buck et son complice - la critique du film + le test DVD

Résumé : Après la guerre de Sécession, Buck (Sidney Poitier), un ancien sergent de la cavalerie de l’armée de l’Union, prend la tête d’un groupe d’esclaves affranchis voulant passer la frontière du Colorado. Dans ce groupe voyagent aussi sa femme (Ruby Dee) et un pseudo pasteur dont la bible truquée contient un revolver (Harry Belafonte). Les voyageurs sont attaqués par des hordes d’anciens esclavagistes qui tentent de les renvoyer à leur misérable vie dans les fermes de Louisiane ; Buck et ses compagnons devront faire preuve de courage pour parvenir à leur but ultime : s’installer dans une terre de promesses et connaître enfin une existence d’hommes libres.

Critique : Buck et son complice, western tardif et peu connu, commencé par Joseph Sargent et terminé par Sydney Poitier lui-même, sans être une grande réussite du genre, est au moins intriguant d’abord par son sujet, peu abordé : le sort des Noirs après l’abolition de l’esclavage. Dès le générique d’ailleurs, avec ses photos sépia et son texte explicatif, la piste historique est valorisée mais le film se veut plus militant que garant d’une authenticité largement mise à mal.

C’est que non seulement il subit l’influence (encore légère) du western italien finissant, avec ses zooms, ses gros plans et sa dilatation du temps, mais il est également le fruit de son époque : les rôle joués par les Noirs, évidemment, inenvisageable une décennie plus tôt ; mais aussi des tentations plus circonstanciées, comme le « buddy movie » ou la « cool attitude » de Belafonte.

Cela donne un métrage hybride, partagé entre esprit de sérieux et décalage ; le rythme en souffre qui n’est ni celui des westerns spaghetti ni celui d’un western classique : cela peut donner des séquences réussies, comme les attaques brutales des Blancs dont la sauvagerie est rendue par un beau travail sur le montage et le cadrage, ou l’émouvante découverte des cadavres alignés ; néanmoins nombre de scènes ont un aspect bricolé ou se perdent dans des détails sans intérêt. Le cabotinage de Belafonte ou la présence irritante de la musique sont alors particulièrement agaçants.

Mais répétons-le, on trouvera suffisamment de curiosités pour ne pas s’ennuyer : la négociation avec les Indiens ou la contre-plongée incongrue sur Sidney Poitier faisant feu surprennent et détonnent dans un ensemble plutôt sage. De même, de nombreux passages sans dialogues, soit qu’ils densifient l’action, comme pour le piège tendu, soit qu’ils restent purement descriptifs, redonnent une fraîcheur bienvenue à ce film original, pas tout à fait maîtrisé, mais constamment intéressant.

Les suppléments :

Seul Patrick Brion intervient : en 14 minutes, il balaie la situation du western de l’époque, les carrières des deux vedettes, sans s’attarder outre mesure sur le film. Une bande-annonce et une galerie photos complètent ces bonus peu fournis.

L’image :

Si la lisibilité est garantie, dans le détail de nombreux parasites et quelques fourmillements gâchent un peu notre plaisir.

Le son :

Les deux pistes Dolby Digital 2.0 mono sont d’une belle clarté ; les voix et la musique sont mises en valeur mais manquent de finesse ; comme souvent, la VO est largement préférable.