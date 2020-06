Les dents de la mer 4, la revanche - Joseph Sargent - critique

Résumé : Les années ont passé depuis que deux grands requins blancs ont semé la terreur sur les plages de la station balnéaire d’Amity. Pour Ellen, la veuve de l’ancien chef de police Martin Brody, la vie suit son cours jusqu’au jour où Sean, son fils cadet, est dévoré par un squale. Bouleversée, Ellen se rend aux Bahamas où réside son fils aîné Michael. Mais peu de temps après l’arrivée de sa mère, celui-ci échappe de peu à une nouvelle attaque du monstre.

Critique : La série des Dents de la mer aura au moins appris une leçon à tous les tâcherons du film d’horreur : plus on montre, moins c’est bon. Chez Spielberg, le requin était peu visible et l’angoisse naissait de cette souterraine présence, sans cesse menaçante, de cette forme de mal insondable, d’autant plus absurde que ce dernier surgit de nulle part, sans raison apparente. Les deuxième et troisième opus n’avaient pas respecté la consigne et l’affaire commençait sérieusement à se corser. Le 4 enterre définitivement la franchise, en apposant un label certifié nanar aquatique.

Pour l’occasion, on a rappelé la mythique Ellen Brody et, afin d’ensoleiller l’affaire, on a offert un séjour aux Bahamas à toute la famille. C’est sans doute pour cette raison que l’excellent Michael Caine est venu cachetonner. Murray Hamilton, lui, est mort quelques semaines avant la fin du tournage. Il devait reprendre son rôle de maire. Sans doute pour dire, une nouvelle fois, qu’il n’y a pas de raison d’annuler les festivités, en raison d’une alerte aux requins.

Bref, tout cela vire au grand n’importe quoi. Les Dents de la mer 4 est un fascinant concentré de scènes débiles, improbables, selon le point de vue qu’on adopte, où les fantasmes anthropomorphiques du réalisateur se déchaînent à proportion de ce qu’il doit montrer : un requin qui bondit hors de l’eau en hurlant comme un gorille, une attaque en règle du poisson contre un hélicoptère (le 2 nous avait déjà fait le coup), une course-poursuite sous-marine où l’on peut, au sens propre du terme, observer la bestiole sous toutes les coutures et enfin la distraction d’un monstre, qui porte une victime dans sa gueule, sans penser à la fermer.

Pour couronner le tout, Ellen herself qui affronte un animal particulièrement vindicatif, puisqu’il a effectué des milliers de kilomètres aux fins de la défier en un combat singulier. Si l’on ajoute des scènes carrément empruntées aux longs métrages précédents, notamment le jeu muet des gestes mimétiques, réminiscence de l’interaction entre Brody et son fils, on obtient un produit avarié qui gît par trois mille mètres de fond. Ni fleurs, ni couronnes.