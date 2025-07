Buffalo Kids - Pedro Solís García, Juan Jesús García Galocha - critique

Résumé : Au début du XXe siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les États-Unis à la recherche de leur oncle. Sur la route, ils croiseront autant de méchants que de gentils.

Critique : Inspiré de la vie personnelle du réalisateur Pedro Solís García, le court-métrage Cuerdas racontait l’histoire d’une fillette faisant la connaissance d’un garçon de son âge atteint de paralysie cérébrale. Buffalo Kids pose un regard sensible sur le handicap et le droit à la différence, placés à hauteur d’enfant.

Arrivés seuls à New York, Mary et Tom comprennent vite que l’oncle qui devait les accueillir n’est pas au rendez-vous. Ils vont donc devoir se débrouiller seuls. Après avoir vainement tenté de gagner quelque argent, ils n’ont d’autre solution que de prendre le train en fraudant. L’occasion leur est donnée de se fondre parmi un groupe d’orphelins et leurs accompagnateurs. Parmi eux se trouve un enfant en fauteuil roulant. Il ne peut ni parler, ni bouger et ne s’exprime que par les yeux. Ce qui n’empêche pas Mary, fillette vive, spontanée et généreuse, de décider de le faire participer à leurs jeux. Face à l’insouciance de sa petite sœur, Tom se doit d’adopter un comportement plus adulte, même s’il est évident qu’il n’est pas tout à fait prêt pour ce rôle trop lourd pour lui.

Ce trio aussi hétéroclite que créatif nous entraîne dans un monde coloré façon western avec cow-boys, Indiens, faux méchants et vrai gentils, et une sorte de chasse au trésor dématérialisée, portée par les valeurs familiales et le dépassement de soi. Les péripéties et rebondissements sont juste assez magiques pour ne jamais tomber dans le piège de la caricature. Bien au contraire, ils captent l’attention du jeune spectateur tout en le sensibilisant avec tact à des sujets profonds qui emporteront l’adhésion de tous. Les expressions des personnages sont parfaitement rendues grâce à un graphisme précis. Les visages ronds, éclairés de grands yeux rieurs de nos trois jeunes héros, participent activement à répandre bonne humeur et légèreté même dans les moments les plus sombres, car il n’est pas ici question de se prélasser dans un monde artificiellement idéal. Un adorable petit chien blanc et quelques bisons bien dodus complètent ce casting avenant.

L’animation ne s’embarrasse pas d’esbroufe, préférant se concentrer sur la beauté de paysages aux couleurs chaudes, évocatrices des grands espaces traversés par le premier chemin de fer américain.

Enfin, la musique de Fernando Velasquez, composée de sons celtiques et folkloriques, donnent de l’ampleur et de l’émotion à l’histoire.

Agréable et généreux, Buffalo Kids ouvre la réflexion sans jamais se départir de se gaîté, donnant ainsi corps à une œuvre qui ravira les grands autant que les petits.