Résumé : Charles Bukowski a plusieurs casquettes : écrivain qui a écrit toute sa vie, mais aussi ivrogne et vagabond. À l’aise aussi bien en prose qu’en vers, Bukowski a laissé derrière lui une œuvre unique et inclassable, qui se construit en miroir d’une vie chaotique, faite de liqueur et d’encre.

Critique : Sous un trait brut et des couleurs sombres peu contrastées, quasi-camaïeu de brun, rouge, bleu ou vert, se dessine l’histoire peu reluisante d’un écrivain flamboyant. Les chapitres, un pour une tranche de vie, sont entrecoupés de double-pages biographiques documentées, illustrées de photos d’archives.

Le quatuor Botton, Cadonici, Segala et Boujol livre un travail biographique fouillé et complet sur la vie atypique d’un écrivain dantesque du XXe siècle américain. De l’enfance du « Pas-grand-chose » au sein d’une famille métisse déclassée et dysfonctionnelle, aux années perdues du « Postman » alcoolique et fauché, on déroule le fil des « chroniques d’un vieux dégueulasse » alimentées par le chaos des bars et des filles qu’on achète, les cuites, les jobs, les nuits… ponctué par quelques mariages, une fille, et d’autres de ses « Women »… jusqu’à la rencontre décisive avec John Martin et Black Sparrow, qui marquera la tardive consécration d’un auteur à part : rock star de la littérature, inclassable, et unique porte-parole poétique de la classe ouvrière. Puis « Hollywood ». Puis Green Hills Memorial Park.

Un « Conte de la Folie ordinaire », où le personnage parle comme Bukowski écrit, et dont les quatre créateurs ont bien fait, au moment de se lancer dans l’imposant projet, d’ignorer la maxime de l’auteur : Don’t try.