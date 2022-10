Butterfly Vision - Maksim Nakonechnyo - critique

Résumé : Dans le Donbass. Une femme soldat, dont le nom de code est Butterfly, est échangée après deux mois de capture. Arrivée chez elle, elle tente de se remettre de ses traumatismes et découvre qu’elle est enceinte de son geôlier qui l’a violée. Avant l’avortement, elle commence à douter...

Critique : On est abreuvé d’images d’Ukraine sur les écrans de télévision du matin au soir, réduisant la guerre à une série d’explosions qui amputent les villes et les campagnes. Les soldats sont parfois vus furtivement, dans leur véhicule ou sur le front. On ne pense pas à ces centaines de femmes et d’hommes qui sont enlevés par les séparatistes russes et font l’objet de tractations funestes entre la Russie et l’Ukraine. Lilia est de ceux-là. Elle a été capturée par des séparatistes en plein Donbass. Elle revient auprès des siens, avec un corps défait, des cicatrices profondes à la place des tatouages qui habillent ses bras et son dos. Elle revient surtout avec des cauchemars pleins les yeux, et un ventre rond d’un enfant qui a été conçu en captivité.

Copyright Nour Films

Tout est dit. Butterfly Vision n’est pas un simple film sur la guerre. C’est un rappel solennel que la guerre abat les hommes, mais qu’elle se révèle encore plus monstrueuse à l’égard des femmes. En plus d’être soldats, elles sont la proie de toutes les perversités humaines, leur corps étant convoité pour la jouissance macabre qu’il augure chez l’ennemi.

Mais Maksim Nakonechnyo ne fait pas un film partisan. Il adopte un point de vue très digne, très dépouillé, jusqu’au choix d’une image sombre, sans filtre. Les examens médicaux que la jeune femme subit sont regardés de loin, derrière un panneau, comme s’il ne fallait pas répéter l’outrage que son corps a déjà subi. Le passé monstrueux de la jeune femme ressurgit par saccades, mais le réalisateur refuse d’ostraciser les tortures qu’elle a connues. La suggestion est la voie la plus appropriée pour dessiner les contours de l’indignité, de l’inhumanité et de l’ignominie. Maksim Nakonechnyo ne rajoute pas du drame au drame. Il regarde son personnage avec ses démons, ses blessures ; il la tient à distance de la caméra, comme si, à travers la comédienne magnifique qui incarne ce personnage brisé, il fallait encore plus de recul et de respect pour envisager les corps féminins.

Butterfly Vision est beaucoup plus qu’un film de cinéma. C’est une œuvre qui témoigne de toutes les blessures laissées par la guerre et de la difficulté, voire l’impossibilité de retrouver une existence paisible. Le nationalisme et le racisme contre les communautés Roms se mêlent à ce récit tragique, rappelant à nos consciences que la ligne du bien et du mal est de loin aisée à tracer.