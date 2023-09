Toni en famille - Nathan Ambrosioni - critique

Résumé : Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a vingt ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? À quarante-trois ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ?

Critique : Voilà le type de film qui a tout le profil pour tomber dans la démagogie : une femme seule qui élève ses cinq enfants et cherche à reprendre des études. En réalité, Nathan Ambrosioni s’engage dans une histoire bien plus profonde qu’elle n’en paraît. Toni en famille raconte toutes les joies et les difficultés qu’une famille rencontre avec ses enfants, au moment de l’adolescence : la fragilité de l’entrée dans le monde adulte, le besoin de s’émanciper et de se rattacher à la fois à ses parents, les changements corporels, les doutes, et les révélations intimes sur sa propre identité. On est frappé par les dialogues et les scènes qui témoignent avec autant de justesse des grands romans personnels se tramant dans chaque foyer français, où se mêlent tout à la fois le tragique et le rire.

Copyright 2023 – CHI-FOU-MI PRODUCTIONS – STUDIOCANAL – FRANCE 2 CINEMA

Toni en famille n’est pas une comédie ordinaire. En permanence, le ton flirte entre la romance, le portrait social et la drôlerie. On rit surtout des situations qui semblent si proches de notre quotidien. On est surtout très ému par cette ribambelle d’enfants qui se disputent, se soutiennent et s’aiment infiniment. Nathan Ambrosioni refuse toute forme de misérabilisme dans cette représentation de la famille. Le récit pourrait se perdre dans des circonvolutions mélodramatiques. Au contraire, le réalisateur tisse un récit subtil d’une fratrie et de leur mère qui échappent à peine à la tragédie du quotidien. À mots feutrés, le cinéaste parle de solitude, de découragement, de dépression, mais aussi d’espoir, de droit à la liberté, offrant le point de vue complémentaire de l’enfant et de son parent, sans vraiment prendre le parti pour l’un ou l’autre. On perçoit que le quotidien budgétaire n’est pas aisé mais Nathan Ambrosioni n’en rajoute jamais dans la démonstration ou la radicalité. Il regarde avec beaucoup de douceur cette famille qui chemine, avec des hauts et des bas, vers son destin.

Copyright 2023 – CHI-FOU-MI PRODUCTIONS – STUDIOCANAL – FRANCE 2 CINEMA

Camille Cottin porte le film d’un bout à l’autre. Une nouvelle fois, l’actrice fait la démonstration de son immense talent. On ressent dans son jeu un véritable respect pour les spectatrices qui s’identifieront à cette mère isolée, occupée à trouver une voie de salut, tout en portant à bras le corps l’éducation de ses enfants. Son interprétation de Toni fait du film un hymne joyeux à la féminité et à la maternité. Il y a parfois de la colère, mais surtout une grande dignité dans la manière dont cette femme assume son rôle parental. De piètres critiques pourront voir dans cette histoire des facilités du scénario. Peu importe. On croit dur comme fer à la bravoure invisible de cette femme qui se bat pour permettre à ses enfants de grandir dans un monde incertain, tout en se essayant de ne pas s’oublier.

Copyright 2023 – CHI-FOU-MI PRODUCTIONS – STUDIOCANAL – FRANCE 2 CINEMA

Toni en famille constitue un petit bijou en cette rentrée scolaire. Voilà une jolie occasion de s’enfermer en famille dans une salle de cinéma, de se payer un restaurant rapide et de se rappeler à la puissance de l’amour.