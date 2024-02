L’Empire - Bruno Dumont - critique

Résumé : Entre "Ma Loute" et "La Vie de Jésus", entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de La Guerre des étoiles.

Critique : Le dernier film de Bruno Dumont, France, nous avait déçus. On avait perdu la fantaisie de Ma loute ou la verve brutale de ses premiers longs-métrages. Le réalisateur s’essaye cette fois au genre fantastique, dans l’habitacle d’un récit naturaliste et sociologique. L’histoire, vaguement inspirée du combat entre le Bien et le Mal de La guerre des étoiles, se passe, comme souvent chez Dumont, dans le Nord, sur côte d’Opale où manifestement, n’en déplaise aux touristes sudistes, il fait une chaleur écrasante. Les maisons encore habitées par des pêcheurs donnent directement sur la mer, à l’opposition totale des immeubles qui bordent la Méditerranée ou la Vendée. On parle avec l’accent ch’ti, on vit simplement, quitte à marcher des heures nu sur la plage ou à faire l’amour dans les herbes. Les extraterrestres qui se livrent une bataille pour la survie de leur Empire ont choisi de s’intégrer dans ces personnages du Nord, chacun campé dans son camp, les O d’un côté et les A de l’autre.

Le long-métrage ressemble bien à du Dumont, notamment du fait la présence de comédiens amateurs aux côtés d’acteurs reconnus et professionnels. Les novices en comédie ne déméritent absolument pas, brillant parfois presque plus que Camille Cottin par exemple ou Fabrice Luchini. On retrouve le couple attachant et drôle des policiers de la série P’tit Quinquin qui apportent véritablement une fantaisie supplémentaire au récit. Le problème essentiel demeure la paresse du scénario. Le film a bénéficié de près de huit millions d’euros pour sa réalisation, ce qui est totalement déconcertant au vu du résultat obtenu. Certes, les décors sont très beaux, majestueux même ; certes, c’est un film avec des stars qui se font grassement payer ; mais hélas, le produit final est loin de la qualité de certains films avec des budgets extrêmement minces. Comme quoi, l’argent ne fait pas toujours le bonheur au cinéma.

La désinvolture du propos, le rire sont évidemment convoqués dans cette loufoquerie semi-stellaire. Mais il faut avouer que les farces ne sont pas hilarantes, et que la consternation emporte parfois le spectateur. Pour autant, c’est difficile de dire trop de mal du long-métrage, à l’exception du regard gênant que porte le réalisateur sur les femmes. La mise en scène est maîtrisée, faisant apparaître ça et là des références à Lars von Trier, David Lynch, et même pourquoi pas Jean Becker au temps de L’été meurtrier. Le distributeur a soigné la bande-annonce qui est bien plus prometteuse que le film lui-même. L’affiche, elle, ne doit pas faire miroiter un grand film d’aventure spatiale, le genre se maintenant résolument du côté du film d’auteur. Il y a donc dans ce drôle de L’Empire un goût d’inachevé qui finit par prendre le dessus sur les idées de mise en scène très fournies.

Il faut se souvenir que Bruno Dumont était, au début de sa carrière, un enseignant en philosophie. Son long-métrage a tout d’un air de Voltaire, notamment avec les très nombreuses fenêtres d’un des engins spatiaux, rappelant la célèbre ouverture du roman Candide. À la façon des auteurs des Lumières au XVIIIe siècle, le cinéaste éprouve la matérialité de l’âme humaine dans un récit clownesque, tapageur, mais tout de même assez vide.