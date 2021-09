Stillwater - Tom McCarthy - la critique

Plus qu’une enquête policière, Stillwater est à la fois un thriller familial et le récit percutant du choc des cultures entre les États-Unis et Marseille. Un film passionnant, mais parfois un peu caricatural.

Résumé : Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

Critique : Matt Damon a vieilli. Il a perdu la figure du jeune héros farouche. Il interprète un homme mature, au regard sombre, un pur Américain, qui se débat entre le chômage, la tentation alcoolique et la tristesse de l’incarcération de sa fille pour un crime qu’elle nie avoir commis. Stillwater pourrait être un film policier parmi d’autres, mettant en scène un père déterminé à faire valoir la vérité sur sa fille. En réalité, l’intrigue est simple. L’intérêt principal de Tom McCarthy s’articule autour de la confrontation culturelle entre ce père américain, et la population de Marseille où sa fille est prisonnière. Deux mondes s’opposent : celui des fastfoods, du ketchup sur les haricots secs, et celui des interminables tours de béton dont les dealers de drogue se sont emparés. On retrouve dans le film les échos inquiétants de Bac Nord qui montrait une capitale méditerranéenne défigurée par une jeunesse délinquante et désœuvrée. Et en même temps, Stillwater parle aussi d’une certaine Amérique rurale, dont on se figure que les électeurs ont voté en masse Trump.

Tom McCarthy n’a pas à rougir de la manière dont il filme Marseille. La ville est magnifiquement mise en valeur avec ses calanques légendaires, les ruelles escarpées du quartier du Panier, l’orgueil de sa cathédrale ou de Notre-Dame de la Garde. Le cinéaste s’étonne surtout des barres d’immeubles dans les quartiers nord où la pègre juvénile a pris attache. A maintes reprises, il offre un encadrement de fenêtres sur les hauteurs du quartier de L’Estaque, faisant apparaître le contraste incroyable de la ville qui allie un côte somptueuse, des petites cités bobos pleines de charme avec ces immensités d’habitat social, vétustes et dangereuses. Le regard américain du personnage joué par Matt Damon est très instructif. On découvre la surprise avec laquelle les touristes étrangers regardent notre pays dont on voudrait qu’ils ne retiennent que les images d’Épinal touristiques comme Paris. En réalité, l’échec de nos politiques de la ville, de nos politiques de prévention et d’intégration est saillant dans le choc culturel qui se joue entre Bill et la population marseillaise.

Naturellement, il est difficile de ne pas parler de la scène de poursuite dans le fameux Vélodrome de Marseille, en plein match de fougue. La talent de mise en scène de Tom McCarthy est incontestable. Il parvient à rendre l’illusion d’un stade de foot bondé où Bill engage une course contre celui qu’il accuse d’être le véritable coupable du meurtre pour lequel sa fille est incarcérée. A cela s’ajoute le jeu irréprochable des comédiens, à commencer par Matt Damon, mais surtout Camille Cottin qui incarne une interprète de théâtre. Toutefois, et c’est sans doute le risque d’un tel projet, la réalisation ne parvient pas toujours à s’extraire d’une certaine forme de caricature dans la façon dont elle met dos à dos deux univers culturels totalement différents. Le contexte de la rencontre entre Bill et Virginie n’est pas très réaliste. De la même façon, Tom McCarthy rend compte d’une organisation de notre système juridique assez peu vraisemblable, où il suffirait d’un test ADN pour innocenter immédiatement une personne déjà condamnée.

Stillwater ne laissera pas indifférent le spectateur marseillais, et plus largement français. L’intérêt principal demeure en effet la façon dont un étranger, a fortiori un Américain, appréhende la culture française et méridionale. Le format un peu long aurait mérité quelques coupures ou une plus grande complexité de l’intrigue policière.