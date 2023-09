Mystère à Venise - Kenneth Branagh - critique

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Venise, veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd’hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et avoir été témoin de ce qu’il y a de pire chez l’être humain, il a renoncé à sa vocation d’enquêteur. Et s’il fait tout pour éviter d’être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui le rattrapent… Poirot reçoit chez lui une vieille amie, Ariadne Oliver, plus grande écrivaine de romans policiers au monde, qui lui assure que le motif de sa visite n’a aucun rapport avec un crime : elle souhaiterait qu’il l’accompagne à une séance de spiritisme et lui permette de prouver qu’il s’agit d’une imposture. Intrigué, Poirot accepte à contrecœur d’y assister et se retrouve alors dans un palais décrépi et soi-disant hanté, appartenant à la célèbre cantatrice Rowena Drake. Lorsque l’un des participants est sauvagement assassiné, toutes les personnes présentes deviennent de potentiels suspects. Le détective belge se retrouve une nouvelle fois plongé dans un monde sinistre d’ombres et de secrets…

Critique : De Venise, finalement, on ne verra qu’un palais sombre et luxueux où une écrivaine à succès invite Hercule Poirot pour assister à une séance de spiritisme pour le moins particulière. En effet, une cantatrice importante, Rowena Drake, a perdu sa fille alors même qu’elle s’apprêtait à quitter le domaine familial, et l’enjeu de cette réunion est de faire parler les morts, afin qu’elle perce le secret de cette terrible disparition. Mais le crime survient dans la personne de cette étrange sorcière qui fait parler les morts. Une série de personnages inquiétants sont présents, et comme Agatha Christie sait habilement le suggérer, chacun d’entre eux se retrouve plus ou moins accusés de ce meurtre, ou du moins, semble cultiver un intérêt particuliers à avoir commis ce crime. Copyright Walt Disney Company Après Mort sur le Nil ou Le crime de l’Orient-Express Kenneth Branagh revient dans les pas d’Hercule Poirot. Cette fois, il opte pour un récit moins agité que les précédents, où les dialogues prennent le pas sur l’aventure. La très grande majorité des scènes se passent dans un palais vénitien, d’on ne perçoit pas grand-chose, tant il est sombre. Le réalisateur joue avec le réalisme et le fantastique, offrant aux personnages pour le moins inquiétants un espace adapté pour entretenir le mystère. L’enquête se déroule lentement, de façon apparemment décousue, mais, comme d’habitude, on finit pas retomber sur nos pieds et faire le lien avec des détails ou des scènes apparemment sans importance. Il ne faut surtout pas chercher dans ce film une aventure tumultueuse, avec des courses-poursuites comme Branagh en avait l’habitude dans ses transpositions d’ouvrages d’Agatha Christie sur les écrans. Copyright Walt Disney Company Hercule Poirot apparaît comme un protagoniste sinistre et solitaire. Il est entraîné malgré lui dans cette enquête, étant résolu à vivre sa retraite de façon paisible. Il cultive la figure de l’antihéros, forçant les protagonistes à révéler le pire d’eux-mêmes. C’est sans doute grâce à cette représentation énigmatique du célèbre limier que le film trouve son plus grand intérêt. Le policier solitaire se refuse à croire l’inexplicable. Il observe, fait frissonner ses acolytes et démonte pas à pas ce qui pourrait ressembler à une histoire fantômes. Copyright Walt Disney Company Cette nouvelle transcription au cinéma d’un ouvrage de la romancière anglaise n’est vraiment pas le meilleur de la filmographie de Kenneth Branagh. Pour autant, le spectateur passe un moment agréable, se plaisant à rassembler les pièces éparses d’un meurtre a priori insoluble.

Copyright Walt Disney Company

En VOD, SVOD ou Streaming

Galerie Photos

Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company Copyright Walt Disney Company