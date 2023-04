Cannes 2023 : Chiara Mastroianni maîtresse de cérémonie

Chiara Mastroianni sera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture du 76e Festival de Cannes, les 16 et 27 mai. Retour sur la carrière de l’actrice.

News : Fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, Chiara Mastroianni est révélée aux côtés de sa mère dans Ma saison préférée (1993) d’André Téchiné, qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin. Au cours de sa carrière, elle alterne premiers et seconds rôles, avec une prédilection pour le cinéma d’auteur. Dans les années 90, elle tourne ainsi avec Robert Altman, Xavier Beauvois, Raoul Ruiz, Arnaud Desplechin et Gregg Araki. Elle trouve le plus beau rôle de cette période en interprétant Madame de Clèves dans La lettre (1999) de Manoel de Oliveira, présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. À la décennie suivante, Chiara Mastroianni est également dirigée par Valeria Bruni Tedeschi, Pascal Thomas ou Bruno Podalydès. Sa rencontre avec Christophe Honoré est déterminante et ils collaborent pour plusieurs longs métrages, à partir des Chansons d’amour (compétition officielle Cannes 2007).

Chiara Mastroianni dans "Chambre 2012" © Photo de Jean-Louis Fernandez. Les Films Pelléas. Tous droits réservés.

Le réalisateur lui offre un beau premier rôle avec Non ma fille, tu n’iras pas danser (2009), où elle a pour partenaires Marina Foïs, Marie-Christine Barrault, Jean-Marc Barr et Louis Garrel. La comédienne reste très active dans les années 2010, à l’aise dans les univers de Mathieu Demy, Alice Winocour, Claire Denis ou Benoit Jacquot. Elle retrouve Honoré pour Chambre 212, aux côtés de Vincent Lacoste, Camille Cottin et Benjamin Biolay. Le film lui permet d’obtenir le prix d’interprétation Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019, et une nomination au César de la meilleure actrice. On la revoit en mère de famille dans La fille au bracelet (2020) de Stéphane Demoustier, et en ex de Roschdy Zem dans Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski.