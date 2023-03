Cannes 2023 : L’affiche de la Quinzaine des Cinéastes

News : La Quinzaine des Réalisateurs a elle aussi cédé aux sirènes du langage inclusif et se nomme désormais la Quinzaine des Cinéastes. Créée dans la foulée de mai 1968 par la Société des Réalisateurs de Films, la Quinzaine est l’une des sections parallèles du Festival de Cannes, avec la Semaine de la Critique et ACID. Elle avait souhaité à l’origine proposer une programmation alternative à la sélection officielle, en misant davantage sur un cinéma d’auteur. Depuis plusieurs années, sa singularité s’est un peu émoussée, compte tenu notamment d’une proposition de cinéma plus radicale proposée par ACID, de la toujours excellente tenue de la Semaine, et du panorama palpitant proposé par la section Un Certain Regard, dans la sélection officielle. Elle n’en demeure pas moins une manifestation de référence et les projections au théâtre Croisette, dans les sous-sols de l’hôtel Mariott, sont toujours autant appréciées par le public cinéphile. Le nouveau délégué général est Julien Rejl, qui succède à Pierre-Henri Deleau, Marie-Pierre Macia, François Da Silva, Olivier Père, Frédéric Boyer, Edouard Waintrop et Paolo Moretti. L’affiche de l’édition 2023 rend hommage à Manoel de Oliveira et à son film Val Abraham, présenté il y a trente ans. Cette libre adaptation de Madame Bovary, interprétée par Leonor Silveira et Luis Miguel Cintra, est un authentique chef-d’œuvre, qui valut à son réalisateur une standing ovation pendant une vingtaine de minutes. La Quinzaine des Cinéastes se tiendra à Cannes du 17 au 26 mai.

© Quinzaine des Cinéastes