Cannes 2023 : Martin Scorsese en sélection officielle

Résumé : En Oklahoma, dans les années 1920, des meurtres en série frappent les membres de la communauté Osage, qui s’était enrichie grâce au pétrole présent sous ses terres. Cette série de meurtres brutaux est aujourd’hui connue sous le nom de Règne de la Terreur.

News : Martin Scorsese avait déjà marqué le Festival de Cannes à plusieurs reprises. Révélé à la Quinzaine des Réalisateurs 1974 avec Mean Streets (1973), il présente en compétition officielle 1975 Alice n’est plus ici (1974), avant d’obtenir en 1976 la Palme d’or avec Taxi Driver. Il revient en compétition en 1983 avec La valse des pantins (1982) et en 1986 avec After Hours (1985), qui gagne le Prix de la mise en scène. Martin Scorsese est également le président du Jury du Festival de Cannes 1998 qui attribue la Palme d’or à L’éternité et un jour de Theo Angelopoulos. Quatre ans plus tard, il préside le Jury de la Cinéfondation et des courts métrages. En 2022, son documentaire The Last Watz est présenté en version restaurée à Cannes Classics, quarante-quatre ans après sa projection hors compétition.

© 2023 Apple Studios. Tous droits réservés. Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon

C’est au Grand Théâtre Lumière que sera montré, le 20 mai, son dernier long métrage, Killers of the Flower Moon. Inspirée du best-seller de David Grann et écrit par Eric Roth et Martin Scorsese, cette production de Apple Studios est interprété par les deux acteurs fétiches du réalisateur, à savoir Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le casting réunit aussi Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion et Tantoo Cardinal. Ce drame policier (un genre cher au cinéaste), basé sur faits historiques, nous transpose en Oklahoma dans les années 1920, et relate les meurtres en série dont avaient été victimes les membres d’une communauté.