Mean streets - la critique du film

Résumé : Charlie (Harvey Keitel), neveu d’un caïd de la pègre, fait ses premiers pas dans le racket. Très élégant et croyant, il est apprécié de tous, mais on lui reproche son amitié avec une petite frappe, un joueur incontrôlable qui doit de l’argent partout, Johnny Boy (Robert De Niro)

Notre avis : Avec ce film, Martin Scorsese déroule tout ce qui fera son style immédiatement reconnaissable : les lumières de la ville, la musique rock utilisée comme élément prédominant de certaines scènes, la violence contenue, parfois exprimée et sublimée, un montage au rasoir, Harvey Keitel et surtout Robert De Niro qui traverseront ensuite la majorité de ses films.

Le premier film du réalisateur, Who that knocking at my door (1967), portait en germe les contradictions de ses personnages, tiraillés entre le bien et le mal dans un milieu qui pousse à la violence et à la délinquance. Le second, Bertha Boxcar (1972 ), une commande, décrivait, non sans violence, le parcours d’une orpheline pendant la Grande Dépression.

Ici, tout est en place : le long métrage évoque une bande de copains, attirés par l’argent facile, la frime et l’ambition de devenir des caïds reconnus et l’histoire aborde l’apparente légèreté des rapports humains : on rackette, on boit, on drague les filles : tout ça n’a pas d’importance. Et puis, pour une dette non payée, tout va basculer.

Martin Scorsese n’oublie pas d’introduire, dans son récit, la foi catholique, élément récurrent de son univers, que son héros Charlie pratique d’une manière toute particulière.

Si Harvey Keitel ne démérite pas, c’est surtout Robert De Niro qui explose dans son personnage de psychopathe, même si son jeu est encore empreint d’une certaine posture juvénile. On sait ce que le metteur en scène obtiendra de lui dans les nombreux films qu’ils tourneront ensemble sur plus de quarante ans.

Cette œuvre aboutie a complètement révélé Scorsese, avec son style unique et magistral, comme l’un des cinéastes américains majeurs de ce dernier demi-siècle.