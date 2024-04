Cannes 2024 : Emmanuelle Béart, Baloji et le Jury de la Caméra d’or

© Festival de Cannes 2024. Tous droits réservés.

© Emmanuelle Béart : Harold James / Baloji : Kristin Lee Moolman

News : La Caméra d’or honore depuis 1978 un premier long métrage présenté en Sélection officielle, à la Semaine de la Critique ou à la Quinzaine des Cinéastes. Par le passé, elle a été décernée à des réalisateurs tels Jim Jarmusch, Ildikó Enyedi, Trần Anh Hùng, Naomi Kawase, Steve McQueen, Anthony Chen et Lukas Dhont. Une présidence de Jury à deux têtes aura lieu pour l’édition 2024. Emmanuelle Béart a été révélée au milieu des années 1980. Elle obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le diptyque Jean de Florette et Manon des Sources de Claude Berri. Dans la première moitié de la décennie suivante, elle est au sommet de sa renommée artistique et commerciale, tournant avec de grands réalisateurs tels André Téchiné, Jacques Rivette, Claude Chabrol et surtout Claude Sautet qui lui offre ses plus beau rôles avec Un cœur en hiver et Nelly et Monsieur Arnaud. Son étoile décline un peu par la suite mais on peu encore l’apprécier dans des œuvres diverses signées Brian De Palma, François Ozon ou Mikhaël Hers. Réalisateur et auteur-compositeur, Baloji s’est partagé entre la Belgique et la République démocratique du Congo. En 2023, son premier long métrage Augure présenté en sélection officielle a obtenu le Prix de la Nouvelle Voix Un Certain Regard. Emmanuelle Béart et Baloji seront entourés du directeur de la photographie Gilles Porte (Quand la mer monte...), de Pascal Furon (DGA RH & Supports de TSF), de la scénariste et réalisateur Zoé Wittock (Jumbo) et de la journaliste Nathalie Chifflet (Ebra).