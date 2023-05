Augure - Baloji - critique

Résumé : Koffi est considéré comme un zabolo (sorcier), Koffi a été banni par sa mère. Après quinze ans d’absence, il revient à Lubumbashi pour s’acquitter de sa dot. Accompagné par sa future femme Alice, il va se confronter aux préjugés et à la suspicion des siens.

Critique : Koffi va se marier et s’acquitter de sa dot. Après de nombreuses années passées en Occident, il revient accompagné de celle qui sera sa femme, avec une naissance imminente d’un ou plusieurs enfants. Sa compagne, blanche de surcroît, ne connaît pas la famille de son conjoint, et encore moins les rituels qui composent la vie quotidienne au Congo. Augure est proprement un film sur les rencontres interculturelles. Le réalisateur, Baloji, exploite toute la complexité des univers de représentations qui cohabitent sur la planète. En l’occurrence, il met en perspective une certaine forme de rationalité occidentale, versus des croyances et des rituels pouvant être perçus comme irrationnels. Pourtant, dans le film, personne ne fait semblant, chacun est porté par des système des valeur, des conceptions du monde qui s’opposent ou se complètent.

Ce qui demeure passionnant dans le long-métrage se situe dans la capacité du réalisateur à jouer avec la métaphore. On pressent en substance les traces encore très profondes des massacres qui se sont joués au Congo, à travers notamment des luttes entre groupes d’enfants. La sorcellerie, le patriarcat dominent alors cette société congolaise encore traversée par le cauchemar des guerres intestines et les ravages d’une colonisation plus ancienne.

Le film présente donc une série de personnages, surtout féminins, qui tentent de faire coexister le sens de la tradition, les valeurs éducatives avec leur besoin d’émancipation sociale et culturelle. Mais la lutte s’opère finalement beaucoup dans la renonciation à sa famille, poussant ainsi les jeunes à l’exil vers l’Europe ou d’autres pays africains. Augure est un objet de cinéma du coup très complexe, qui ne cherche surtout pas à figer les choses, mais déroule la difficulté pour les jeunes générations à se situer.

Le défaut essentiel du film repose sur la très forte ambition du réalisateur à dire beaucoup, voire tout, dans cette seconde œuvre. Lui-même est un artiste belge très prolixe et fécond. Son long-métrage engage de multiples récits, sans vraiment aller au bout d’aucun d’entre eux. Il y a celui de Koffi qui souffre d’hémorragies nasales suspectes qui lui voudront d’être accusé de sorcellerie ; il y a le père qui travaille dans la mine ; il y a la sœur amante avec un sud-africain et dont la relation sera traversée par une IST etc. Le film multiplie les fictions alors que chacune d’entre elles mériterait un long-métrage en soi. Le spectateur finit par se perdre dans toutes ces narrations, et ne plus percevoir les liens et les aboutissements.

Il faut reconnaître qu’Augure renouvelle les codes cinématographiques dans un environnement créatif européen assez aseptisé et consensuel. Baloji ne craint pas de bouger les lignes et c’est heureux dans un contexte mondial où plus que jamais les peuples sont amenés à partager le projet commun d’une humanité meilleure.