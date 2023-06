Un monde parfait - Clint Eastwood - critique

Résumé : Au Texas en 1963, deux détenus, Butch Haynes (Kevin Costner) et Terry Pugh (Keith Szarabajka) vont s’évader en profitant de la voiture d’un gardien qu’ils ont pris en otage.

Critique : Les deux évadés, qui ne se supportent pas, restent ensemble par nécessité. Autant l’un, Terry, est expéditif et cruel ; autant Butch, le second, est intelligent et mesuré. Au petit matin d’Halloween, alors qu’ils se disputent, et qu’il n’est plus question du gardien, ils arrivent dans une cité pavillonnaire où ils vont s’arrêter, pensant trouver à manger. Terry pénètre sans ménagement dans une des maisons où il y de la lumière : c’est le domicile de Gladys Perry (Jennifer Griffin), témoin de Jéhovah, qui vit avec seule avec ses trois enfants. Les choses vont vite dégénérer et les deux hommes vont prendre la fuite en prenant en otage Buzz (T.J. Lowther), le petit garçon de la famille, âgé de sept ans.

Parallèlement, on suit l’équipe de policiers chargée de l’enquête dirigée par Ray Garnett (Clint Eastwood), un Texas rangers de la vieille école plutôt désabusé qui va devoir accepter, sur demande du gouverneur, le soutien de Sally Gerber (Laura Dern, impeccable), une jeune criminologue ; et de Bobby Lee (Bradley Whitford), un tireur du F.B.I. On leur met à disposition une caravane ultra-moderne spécialement conçue pour participer à la sécurité lors de la visite de président à Dallas, qui aura lieu quelques jours plus tard.

© 1993 Malposo Productions, Warner Bros. France. Tous droits réservés.

Après plusieurs péripéties, Butch et le gamin, pourtant peu loquace, vont vivre une journée ensoleillée de cavale en voiture, et se découvrir une relation père/fils aussi inattendue qu’émouvante. Butch, malin et débrouillard, réussit à déjouer la police, en suivant son idée un peu folle de partir pour l’Alaska afin d’y retrouver son père. Les deux nouveaux amis vont s’amuser comme des enfants alors que, Butch le sait, l’étau se resserre autour de lui. D’autre part, l’équipe de policiers, mal assortie, apporte un contrepoint sarcastique dans leur caravane plus embarrassante qu’autre chose. Clint Eastwood, râleur, vieux jeu mais malgré tout très humain, se joue une nouvelle fois de son image de dur.

Le cinéaste/acteur qui, mine de rien, replace son récit dans son contexte historique, surprend encore en déplaçant le duo attendu qu’il aurait pu faire avec Kevin Costner pour le faire jouer quasi exclusivement avec un gamin de sept ans, se gardant pour lui un second rôle. Moins sympathique que d’habitude, Kevin Costner, un peu bedonnant, casse son image pour incarner un antihéros qui restera l’un de ses meilleurs rôles.

Le thriller va peu à peu laisser la place à l’émotion et déboucher sur une conclusion poignante pour laquelle il est conseillé de préparer son mouchoir !

Une grande réussite de Clint Eastwood qui restera dans le registre de l’émotion pour son film suivant : Ce sera Sur la route de Madison (The Bridges of Madison County 1995) où il donnera la réplique à Meryl Streep.