Cannes 2024 : La sélection de la Quinzaine des Cinéastes

News : Le site de la Quinzaine des Cinéastes précise : « Dans la continuité de l’édition précédente, la sélection 2024 cherche moins à dessiner une cartographie de la production mondiale qu’à tracer une ligne éditoriale constituée de véritables paris, de coups de cœur et de films intensément débattus. » En outre, la réalisatrice britannique Andrea Arnold recevra un Carrosse d’or décerné par la SRF. Ses films ont pour la plupart été découverts au Festival de Cannes. Elle a obtenu le Prix du Jury pour Red Road, Fish Tank et American Honey, quand son documentaire Cow avait été montré à Cannes Première en 2021. Cette année, son dernier long métrage Bird est en compétition officielle.

La sélection

Ouverture

Ma vie ma gueule de Sophie Fillières (France)

Clôture

Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurisse (France)

Sélection longs métrages

À son image de Thierry de Peretti (France)

Christmas Eve In Miller’s Point de Tyler Taormina (États-Unis)

Desert of Namibia (Namibia no sabaku) de Yōko Yamanaka (Japon)

East of Noon (Sharq 12) de Hala Elkoussy (Égypte)

Eat the Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel (France)

Eephus de Carson Lund (États-Unis) - premier long métrage

Gazer de Ryan J. Sloan (États-Unis) - premier long métrage

Ghost Cat Anzu (Bakeneko Anzu-chan / Anzu, chat-fantôme) de Yōko Kuno et Nobuhiro Yamashita (Japon / France)

Good One de India Donaldson (États-Unis) - premier long métrage

Mongrel (白衣蒼狗) de Chiang Wei Liang et You Qiao Yin (Taïwan) - premier long métrage

La Prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazuy (France)

Savanna and the Mountain (A savana e a montanha) de Paulo Carneiro (Portugal)

Sister Midnight de Karan Kandhari (Inde)

Something Old, Something New, Something Borrowed (Algo viejo, algo nuevo, algo prestado) de Hernán Rosselli (Argentine)

The Falling Sky (A queda do céu / La Chute du ciel) de Eryk Rocha et Gabriela Carneiro da Cunha (Brésil)

The Hyperboreans (Los hiperbóreos) de Cristóbal León, Joaquín Cociña (Chili)

The Other Way Around (Volveréis / Septembre sans attendre) de Jonás Trueba (Espagne)

To a Land unknown de Mahdi Fleifel (Palestine, Danemark)

Une langue universelle (Universal Language) de Matthew Rankin (Canada)

Séance spéciale

Histoires d’Amérique : Food, Family and Philosophy de Chantal Akerman (Belgique)

Sélection courts métrages

Après le soleil de Rayane Mcirdi (France, Algérie)

Extremely Short (Totemo mijikai) de Kōji Yamamura (Japon)

Immaculata de Kim Lêa Sakkal (Liban)

Les Météos d’Antoine de Jules Follet

Mulberry Fields (Một lần dang dở) de Nguyễn Trung Nghĩa (Vietnam)

Our Own Shadow (Nuestra sombra) de Agustina Sánchez Gavier (Argentine)

The Moving Garden (O jardim em movimento) de Inês Lima (Portugal)

Very Gentle Work (Travail très soigné) de Nate Lavey (États-Unis )

When the Land Runs Away (Quando a terra foge / Quand la terre se dérobe) de Frederico Lobo (Portugal)