Mensonges d’État - Ridley Scott - critique

Résumé : Roger Ferris (Leonardo DiCaprio), ancien journaliste, travaille désormais pour la CIA au Moyen-Orient. Son relais aux États-Unis, Ed Hoffman (Russell Crowe), semble tirer les ficelles sans se soucier réellement de sa sécurité. De plus, ill doit travailler avec le chef des services secrets jordaniens, homme aussi distingué que sans merci, Hani Saalam (Mark Strong).

Critique : C’est le quatrième film des cinq qui réunit Russell Crowe et le cinéaste Ridley Scott. Ensemble, ils passent du péplum (Gladiator, en 2000, avec Joaquin Phoenix) au long métrage policier (American Gangster, en 2007, avec Denzel Washington). Leur cinquième et dernier opus (pour le moment) est Robin des bois ("Robin Hood", en 2010), où l’on trouve aussi Cate Blanchett et Max von Sydow.

Ici, c’est à un thriller dans la plus pure tradition que le cinéaste nous invite. Il y fait côtoyer son acteur de prédilection avec Leonardo DiCaprio. C’est d’ailleurs ce dernier qui tient le premier rôle. Russell Crowe, en surpoids, oreillette en chaque circonstance, joue les éminences grises depuis Washington. Le personnage de Leonardo DiCaprio va vivre des aventures tumultueuses qui lui vaudront de nombreux coups et points de suture.

Sur une histoire classique, mais carrée, d’espionnage moderne (le méchant est un ersatz d’Oussama Ben Laden), on suit le parcours haletant de ce baroudeur dans des méandres compliqués, où le cinéaste a le grand mérite de ne pas perdre le spectateur.

La romance, que va vivre le héros avec une infirmière jordanienne, a le mérite de lui faire découvrir la réalité de la vie quotidienne qu’il méconnaissait totalement.

Ridley Scott, comme à son habitude, construit un récit passionnant, dans une mise en scène très visuelle sans être trop appuyée.

Aussi à l’aise dans la science-fiction, que le road movie ou l’épopée historique, le réalisateur nous propose un film d’espionnage tout à fait réussi et percutant. Sa distribution est au diapason, notamment Russell Crowe, faussement bonhomme et décontracté et Leonardo DiCaprio, affûté comme une lame en permanence sur le qui-vive.