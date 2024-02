Amal : un esprit libre - Jawad Rhalib - critique

Résumé : Amal, enseignante dans un lycée à Bruxelles, encourage ses élèves à s’exprimer librement. Avec ses méthodes pédagogiques audacieuses et son enthousiasme, elle va bouleverser leur vie. Jusqu’à en choquer certains. Peu à peu, Amal va se sentir harcelée, menacée.

Critique : Le métier d’enseignant est aujourd’hui confronté à une transformation de la société, une complexification des liens entre élèves et professeurs, une montée en puissance des exigences sociales et des parents à l’endroit de leurs enfants, et une augmentation du comportement radical de certains élèves au sein même des établissements scolaires. Alma : un esprit libre témoigne à sa façon de tous ces enjeux en la personne d’une enseignante de lettres, Amal, qui assiste au harcèlement d’une de ses lycéennes à cause de son homosexualité. Non seulement elle est remise en cause par ses pairs du fait de son orientation sexuelle, mais à cela s’ajoute le fait qu’elle soit de confession musulmane et que dans l’imaginaire de certains, l’homosexualité serait un drame des sociétés occidentales et ne concernerait pas les peuples d’Afrique du Nord.

Voilà donc un long-métrage courageux qui aborde directement l’augmentation inquiétante du harcèlement et du fondamentalisme religieux dans certains établissements scolaires. Lubna Azabal, elle-même d’origine marocaine, interprète cette enseignante qui va tenter de protéger son élève de la tyrannie de ses camarades mais surtout acculturer ses classes à des auteurs confrontés à l’homosexualité sur des terres de confession musulmane. Elle se prend de front toute la violence des familles, des élèves et des diseurs de vérité religieuse. La comédienne s’intègre parfaitement dans la peau de cette professionnelle courageuse, révoltée, profondément républicaine. Le problème principal demeure un scénario par bien des points radicaux, sans nuance, où les élèves ou des parents peuvent s’enfermer dans des codes à la limite du stéréotype. Pour autant, la critique peut paraître dure car nombre d’enseignants sont confrontés à ces comportement qui pourraient être banalisés à l’aune d’une vision relativiste de la société au point d’éviter de traiter des sujets d’Histoire. On connaît aussi hélas les assassinats récents de professeurs qui avaient osé parler de religion en classe.

Amal : un esprit libre demeure donc un film courageux, sincère dans ses intentions, et qui aborde de façon frontale les difficultés du monde scolaire face à l’extrémisme. Il est fort à parier que le long-métrage, lors de sa sortie, génèrera beaucoup de réactions vives, elles-mêmes très radicalisées. Il est donc complexe pour le scénario d’échapper à un certain manichéisme de la pensée. Jawad Rhalib prend le parti de cette enseignante militante qui est prête à tout, voire même à tous les excès, pour faire advenir la tolérance au sein de son école. Elle obtient évidemment le contraire de ce qu’elle espérait et prend des risques inconsidérables. On ne peut que penser à la vision de cette fiction au courage de Lubna Azabal qui a récemment organisé une marche d’artistes du monde du cinéma en faveur de la paix et de la neutralité bienveillante dans le conflit entre Israël et Gaza. Quelques scènes émaillent le récit, comme celle d’un cours où la prof demande à ses élèves s’ils ont déjà subi des discriminations, et rappellent que la montée dramatique du fanatisme religieux puise ses racines dans le rejet de l’autre, et en particulier des personnes d’origine étrangère.

Amal : un esprit libre s’offre comme un film courageux dans ses intentions, au risque parfois de la polémique. Il est fort à parier que le long-métrage intéressera le corps enseignant et circulera dans les établissements. Pourvu que sa projection ne génère pas le contraire des objectifs du réalisateur, à savoir un encouragement à la tolérance, au profit d’une croissance des haines racistes et des discriminations.