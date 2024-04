Cannes 2024 : Le studio Ghibli Palme d’or d’honneur

News : C’est la première fois qu’un studio de cinéma recevra la Palme d’honneur. Cette distinction, qui avait été précédée par la Palme des Palmes décernée à Ingmar Bergman en 1997, a récompensé depuis 2002 Woody Allen, Manoel de Oliveira, Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci, Agnès Varda, Jeffrey Katzenberg, Jodie Foster, Marco Bellocchio, Forrest Whitaker, Tom Cruise, Michael Douglas et Harrison Ford mais aussi, avec l’appellation « Palme d’or d’interprétation », Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léaud et Alain Delon. Les studios Ghibli sont honorés en 2024, au même titre que George Lucas. « Comme toutes les icônes du cinéma, [les personnages de ces films] peuplent nos imaginaires d’univers foisonnants et colorés et de récits sensibles et engagés. Avec Ghibli, le cinéma d’animation japonais se vit comme l’une des grandes aventures de la cinéphilie, entre tradition et modernité », ont précisé Iris Knobloch et Thierry Frémaux.

"Le garçon et le héron" de Hayao Miyazaki © 2023 Studios Ghibli / Wild Bunch Distribution. Tous droits réservés.

« Je suis vraiment honoré et heureux que le studio reçoive la Palme d’or d’honneur, déclare Toshio Suzuki, cofondateur du studio Ghibli. J’en remercie le Festival de Cannes du fond du cœur. Il y a quarante ans, Hayao Miyazaki, Isao Takahata et moi-même avons créé le studio Ghibli avec le désir de proposer des films d’animation de haut niveau et de grande qualité aux enfants et aux adultes de tous âges. Aujourd’hui, les spectateurs du monde entier peuvent voir nos films et de nombreux visiteurs se rendent au musée Ghibli à Mitaka et au parc Ghibli pour découvrir par eux-mêmes l’univers de nos films. Nous avons fait du chemin pour que le studio Ghibli devienne aussi important. Bien que Miyazaki et moi ayons pris de l’âge, je suis certain que le studio Ghibli continuera à relever de nouveaux défis, sous la houlette d’équipes qui perpétueront l’esprit de l’entreprise. Je serais ravi que vous continuiez à vous intéresser à nos réalisations. ». Les cinéphiles garderont le souvenir de nombreuses pépites produites par ce studio, du Tombeau des lucioles de Isao Takahata au récent Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki.