Un crime dans la tête - John Frankenheimer - critique

Résumé : Plusieurs militaires, de retour de la guerre de Corée, font d’horribles cauchemars qui mettent tous en scène l’un des leurs, le sergent Raymond Shaw (Laurence Olivier), personnage tout à fait désagréable. C’est le cas du capitaine Marco (Frank Sinatra), qui va être pris au sérieux par les autorités qu’il a alertées, quand un autre vétéran témoignera des mêmes cauchemars que lui.

Critique : Shaw, qui a reçu la médaille d’honneur sur les recommandations de ses pairs, qui l’ont curieusement célébré, est aussi couvé par son omniprésente mère Eleanor (Angela Lansbury), qui vient de se remarier avec John Iselin (James Gregory), un sénateur anticommuniste butté, qui a des velléités de devenir candidat à la vice-présidence des États-Unis.

Sur cette trame compliquée qui relève de la paranoïa, le récit livre une vision cauchemardesque de la situation politique du monde, renvoyant dos à dos des Russes cruels et complotistes et des Américains ambitieux et persuadés d’être envahis par des communistes infiltrés.

De fait, de par son comportement anormal et de son environnement manipulateur, on comprend très vite que Shaw est destiné à commettre un acte terrible, dont seul Marco son collègue détient la clé pour l’éradiquer.

Ce long métrage, perturbant et brillant, détonne d’autant plus par son propos quand on sait qu’il a été tourné plusieurs mois avant l’assassinat de Kennedy, lui donnant ainsi une incroyable vision prophétique.

John Frankenheimer adopte une mise en scène faite de grands angles et de perspectives quasi surréalistes, qui en accentue le contexte anxiogène.

La prestigieuse distribution est dominée par Frank Sinatra et Laurence Harvey, personnages marqués à jamais par la guerre ? et par Angela Lansbury, terrible mère prête à tout. Étonnamment, Janet Leigh interpréte un personnage tout à fait secondaire et sans grand intérêt pour le déroulement de l’histoire.

En 2004, le film a fait l’objet d’un remake au titre éponyme, réalisé par Jonathan Demme avec Denzel Washington et Meryl Streep.