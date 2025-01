Cannes 2025 : Iris Knobloch reconduite à la Présidence du Festival de Cannes

News : Iris Knobloch a déclaré après sa réelection : « C’est avec une profonde gratitude que je reçois, une nouvelle fois, la confiance des membres de notre conseil d’administration. Je suis fière du succès des deux dernières éditions et je me réjouis à l’idée de poursuivre cet engagement aux côtés notre Délégué général Thierry Frémaux et de nos équipes pour les années à venir. Nous continuerons à travailler main dans la main afin de faire vivre et évoluer ce magnifique Festival, un espace unique où toutes les œuvres, toutes les voix et tous les talents trouvent leur place. » Iris Knobloch, de nationalité allemande, avait succédé à Pierre Lescure en 2023. Auparavant, elle avait débuté une carrière d’avocate chez Norr, Stiefenhofer & Lutz et O’Melveny & Myers, après des études de droit à Munich puis New York. Passionnée de cinéma, elle avait été nommée en 2006 présidente de Warner Bros Entertainment en France, avant de fonder en 2021 la société I2PO spécialisée dans le divertissement. Pour rappel, L’Association Française du Festival International du Film regroupe le Festival de Cannes, la Cinef et le Marché du Film. Parmi ses membres figurent Thierry Frémaux, Délégué général ; Agnès Leroy, Responsable du service Presse ; et Christine Aimé, Responsable du service Patrimoine. Le Festival de Cannes 2025 se tiendra du 13 au 24 mai.