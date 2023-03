Carol Eden n’existe pas - Frédéric Quinonero - critique du livre

Résumé : Que veut dire Dominique, la soeur jumelle de la grande chanteuse des sixties/seventies, décédée vingt ans plus tôt dans un accident de voiture, quand elle déclare d’un ton péremptoire : Carol Eden n’existe pas ? Le journaliste venu en Cévennes l’interviewer pour écrire une biographie sur cette vedette, adulée et célèbre dans le monde entier, n’est pas au bout de ses surprises, tout au long d’une nuit blanche où gronde au dehors une tempête infernale, de sinistre mémoire, le dramatique "épisode cévenol" du dimanche 8 septembre 2002. Mais, au petit matin, dans cette contrée dévastée par les eaux, la jumelle survivante elle-même ne sera pas épargnée par une découverte qui la bouleversera à tout jamais...

Critique : Amoureux de cette région des Cévennes qui est la sienne, l’auteur décroche en 2009 Le Prix Vallée Livres du manuscrit régional Cévennes avec son premier roman Le chemin d’enfance dans lequel il raconte, en s’inspirant de ses tendres années, les joies et les peines d’un jeune garçon à une époque où liberté rimait avec solidarité. On y devine son intérêt naissant pour la musique et on y retrouve ce sens du détail qui fait le sel de ses biographies. En effet, depuis 2006, il a écrit de nombreux ouvrages consacrés à des artistes français, chanteurs ou acteurs, de Johnny Hallyday à Jacques Dutronc en passant par Sheila, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Julien Doré, Patrick Bruel, Juliette Binoche, Sophie Marceau et quelques autres.

Et voilà que, rattrapé par l’envie de laisser à nouveau libre cours à son imagination, il rassemble souvenirs personnels et observation des coulisses du show-business pour nous offrir un huis clos prenant où dérèglement climatique et dérives artistiques s’entremêlent pour ne plus nous lâcher. Il dédie ce livre à Michel Jeury, cet écrivain dit du terroir (il fait du pays d’Anduze sa terre d’élection) qui l’a nourri de conseils et a toujours guidé son inspiration. Animé d’un insatiable goût du détail, c’est vers lui qu’il se tournera pour recueillir les différentes phases de cet épisode cévenol de septembre 2002. Une manière habile de déléguer à ce troisième personnage inattendu un pouvoir insoupçonné dans le seul but de prendre au piège deux êtres qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Et puis, le regard aiguisé de notre biographe chevronné a tôt fait de décrypter les failles de ce monde du spectacle qu’il a si souvent exploré. Évoquant à demi-mots le parcours des celles qui ont fait les beaux jours des variétés françaises dans les années 60/70, il évoque quelques producteurs peu scrupuleux, quelques courtisans obséquieux, suggère avec malice de petits arrangements entre amis ou s’émeut des méfaits d’une starisation à outrance. Selon sa fantaisie ou ses affinités, chacun pourra, tout à loisir, tenter de découvrir un peu Mireille Mathieu ou Michèle Torr, beaucoup Sylvie Vartan, passionnément Françoise Hardy ou à la folie Sheila, à moins que ce ne soit l’inverse. Car oui, ce petit livre (en terme de pages pas de talent) au récit condensé et à l’écriture fluide, on l’aime. Pour sa liberté de ton, pour l’époque qu’il fait revivre, pour le parfum de mystère qui s’en dégage, pour sa chute imprévisible. Essayez-le, vous risquez juste de passer un agréable moment. Même si Carol Eden n’existe pas (ça reste à vérifier), le bonheur de se plonger dans une lecture pittoresque existe encore.