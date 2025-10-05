Casanova 70 - Marcello Mastroianni - critique

Résumé : Andrea Rossi-Colombotti (Marcello Mastroianni) est officier pour l’OTAN. En mission à Paris, et après une soirée, il raccompagne une belle femme jusqu’à la porte de sa demeure. Faisant mine de partir, il revient et tente de s’introduire dans sa chambre.

Critique : Le Casanova des temps modernes a perdu de sa superbe. Le titre accrocheur, assez peu représentatif finalement, est dû au producteur Carlo Ponti, qui voulait faire moderne et capter un public jeune qui rêvait de lendemains meilleurs.

Ce séducteur-là, Don Juan beaucoup moins profond que ses modèles, est un couard, un menteur, qui de plus connaît de sérieux problèmes avec sa libido. Si le principe de passer d’une femme à une autre, échec après échec, est une idée pouvant être drôle sur le papier, sous les six plumes des pourtant talentueux Age et Scapelli, Suso Cecchi D’Amico, Tonino Guerra, Georgio Salvioni et Monicelli lui même, on assiste à un film mou, déséquilibré par sa succession de sketches inégaux. Il est aussi desservi par une kyrielle de lieux communs et situations grotesques (pour exemple la représentation des Siciliens).

Reste la prestation d’un impérial Marcello Mastroianni qui n’a pas peur du ridicule, parfait en séducteur raté qui tente de rester digne en toute circonstance, tout en ne cachant pas sa fatigue de ces ratages successifs.

La comédie à l’italienne a connu mieux, notamment de la part de Mario Monicelli ou de Marcello Mastroianni, ensemble ou séparément.

À noter la présence de Bernard Blier dans un court rôle de commissaire de police français, et de Marco Ferreri en mari jaloux, plus connu comme réalisateur de films à scandale comme La grande bouffe (La grande abbuffata, 1973), film dans lequel on retrouve... Mastroianni.