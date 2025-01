Champs de bataille. L’histoire enfouie du remembrement – Inès Léraud, Pierre Van Hove – la chronique BD

Résumé : Issue d’une volonté politique et réalisé à marche forcée dans les campagnes françaises dans l’après-guerre, le remembrement vise à regrouper les terres agricoles pour les adapter aux tracteurs et ainsi gagner en productivité, afin de faire face à un marché agricole mondialisé. Le remembrement touche en particulier les terres de bocage, notamment en Normandie et en Bretagne, et suscite d’importantes contestations dans les milieux paysans, sans parler des impacts écologiques. Certains villages comme Fégréac (44) figurent en pointe de la contestation, mais font face à une forte répression. Car le pouvoir politique, qui s’appuie sur ses ingénieurs agronomes et le puissant syndicat FNSEA, fait tout pour forcer la main des paysans. C’est cette histoire, et les drames humains qu’elle a provoqué, que raconte Inès Léraud.

Critique : En 2019, le duo formé par Inès Léraud et Pierre Van Hove publie Algues vertes, sur le scandale sanitaire provoqué par l’élevage intensif en Bretagne. Fruit d’une enquête journalistique rigoureuse, l’album connaît un succès d’édition important – il sera d’ailleurs adapté au cinéma –, génère un débat public (en particulier en Bretagne) et suscite une levée de bouclier chez les défenseurs du modèle productiviste, au point qu’Inès Léraud subit pressions et menaces. Champs de bataille s’inscrit dans la continuité d’Algues vertes pour remonter à la source du modèle agricole productiviste. Dans cet album dense à la narration ciselée qui ne sombre jamais dans les travers de la bande dessinée documentaire, Inès Léraud raconte l’envers du décor du remembrement, traditionnellement présenté comme une opération de modernisation des campagnes françaises pour s’adapter aux exigences d’une agriculture mondiale. Mais quid des femmes et des hommes victimes de ce qu’Inès Léraud présente comme le plus vaste plan social du XXe siècle ? Et quelles en sont les conséquences pour l’environnement ?

© Inès Léraud, Pierre Van Hove / Delcourt et La Revue dessinée

Sur le plan documentaire, l’album s’appuie à la fois sur des témoignages et sur des archives de l’époque (journaux, archives des autorités publiques). Pour sa recherche, Inès Léraud a reçu le soutien de Léandre Mandard, un doctorant en histoire qui – comme la narratrice – constitue aussi un personnage de cette histoire. Le récit alterne avec fluidité entre des séquences de témoignages, qui racontent le vécu des paysans, la violence des événements et les conséquences environnementales sur le terrain, et un récit historique, pour raconter les objectifs de l’État à travers cette opération et les résistances que cela a suscité sur le terrain. On est en particulier frappé par la violence de l’État qui impose par le haut sa volonté à des sociétés paysannes déstabilisées par les enjeux de l’immédiat après-guerre, et le bouleversement radical que le remembrement a instauré dans les campagnes, qui ont été progressivement dévitalisées. On comprend ainsi l’origine de la désertification des campagnes françaises.

Le dessin semi-réaliste de Pierre Van Hove s’arrête sur les figures paysannes, pour donner un visage à certains drames humains, ainsi que sur la transformation des paysages. Certaines cases qui montrent les destructions d’arbres fruitiers au bulldozer, sous le regard ébahi des locaux, font froid dans le dos. Van Hove retranscrit graphiquement certaines grandes idées du livre avec ingéniosité, comme le départ de dizaines de milliers de paysans en quelques années, et insère efficacement les séquences d’archives, avec des effets sépia. Les qualités du dessin rendent la lecture particulièrement fluide, une condition indispensable à la réussite d’une bande dessinée documentaire.

© Inès Léraud, Pierre Van Hove / Delcourt et La Revue dessinée

Nouvelle enquête d’Inès Léraud, Champs de bataille s’appuie sur les mêmes recettes narratives et graphiques qu’Algues vertes pour proposer une enquête saisissante sur un pan méconnu mais fondamental de l’histoire de France du XXe siècle. Un récit documentaire marquant et d’intérêt général, à mettre entre toutes les mains.