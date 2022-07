Charlotte a 17 ans - Sophie Lorain - critique + test DVD

Résumé : Après sa première rupture, Charlotte pense que sa vie est foutue… Foutue jusqu’à ce qu’elle trouve un petit boulot dans un magasin de jouets, plein de vendeurs aussi charmants qu’accueillants. On y travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. Charlotte se laisse prendre au jeu et enchaîne les histoires sans lendemain. Mais Charlotte se fait rattraper par le qu’en-dira-t-on. Un garçon qui collectionne les filles, c’est ok, mais une fille… Et si on arrêtait de penser ça ? Charlotte a un plan.

Critique : Un peu de Girls (la série) pour le réalisme et l’humour, un peu de La folle journée de Ferris Bueller pour l’insouciance juvénile livrée à elle-même : Charlotte a 17 ans secoue le genre très codé du teen movie, en lui donnant des airs d’œuvre générationnelle, sans jamais laisser l’impression d’être à côté de ses pompes, ni grandiloquent. Car le second long-métrage de Sophie Lorain, sorti en juin 2019, témoigne avant tout du plaisir de filmer, avec un vrai sens du rythme, du montage et une bonne dose d’humour, jouant à la fois sur des situations loufoques et des dialogues régulièrement savoureux. La réalisatrice anime des corps surprenants qui se meuvent quelquefois avec une grâce chorégraphique.

À d’autres moments, des plans fixes s’attardent sur Charlotte, laquelle nous prend à témoin, par quelques regards caméra jamais surjoués, des interrogations qui la traversent et constituent les invariants d’un âge instable où les désirs se construisent, se déconstruisent rencontre après rencontre, où l’identité se cherche constamment dans le rapport aux autres. La jeune fille et ses deux amies traversent leur âge avec une énergie qui ricoche dans un monde sans adultes, une sorte d’hétérotopie joyeuse et trouble que symbolise le magasin de jouets, devenu lui-même un terrain de jeu et d’expérimentation. Les trois protagonistes y effectuent leur premier petit boulot, flirtent avec des garçons réduits au rôle de figurants. Si la deuxième partie du film, inspirée par l’argument de la pièce Lysistrata d’Aristophane, s’étire en longueur, l’ensemble est tout de même attachant, porté par le talent de ses trois comédiennes principales, Marguerite Bouchard en tête.

Le test DVD

Image :

Une excellente qualité de la photographie qui magnifie les ombres et lumières du noir et blanc, contribue à l’esthétisme de l’image.

Son :

Le son stéréo souligne à la fois les ambiances joyeuses et met en valeur la bande originale roborative de ce film.

Suppléments :

Des suppléments réduits à la portion congrue. Une vraie déception. Heureusement, le livret de douze pages propose des analyses plus substantielles.

Entretien avec Sophie Lorain (4 min)

Un court entretien permet à la réalisatrice de revenir sur ses intentions, notamment sa volonté de privilégier la question du désir féminin, à travers l’évocation de jeunes adolescentes, et plus largement un point de vue féministe, sans pour autant tomber dans l’écueil du moralisme. Les propos sont intéressants, mais on aurait aimé un échange plus substantiel.

Entretien avec Catherine Léger et Marguerite Bouchard (2 min)

Là encore, les intentions de la scénariste Catherine Léger, qui rejoignent celles de l’actrice Marguerite Bouchard, auraient mérité un espace de parole élargi. La défense d’un point de vue féminin sur la question du désir vaut bien plus que deux minutes !

Bande-annonce

Livret de 12 pages avec des notices biographiques, des commentaires éclairants de plusieurs journalistes et un entretien avec les comédiennes Marguerite Bouchard, Rose Adam, Romane Denis.