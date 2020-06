Il était une fois dans l’Ouest - Sergio Leone - critique

Résumé : Alors qu’il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

Critique : Le western spaghetti à son apogée. Aussitôt après avoir achevé sa fameuse Trilogie de l’homme sans nom et redéfini les codes du genre dans un univers foncièrement anomique, Sergio Leone veut s’atteler à ce qui restera son grand projet, finalement sorti en 1984 : Il était une fois en Amérique. Mais les producteurs ne veulent pas lâcher le magot et pressentent qu’un nouveau film de cow-boys du maestro sera synonyme de succès, après le triomphe de son long métrage précédent, Le Bon, La Brute et le Truand (1966). De plus, pas de chance, le metteur en scène rencontre des problèmes de droits dans l’adaptation du roman de Harry Grey, The Hoods.

Dès lors, il renonce pour un temps à sa fresque et liquide l’histoire de la conquête de l’Ouest à travers un affrontement sanglant, filmé comme une tragédie grecque. Leone demeure fidèle à un formalisme qui en rebutera certains, mais ne laissera personne indifférent, tant il aura marqué l’histoire du genre et l’histoire du cinéma tout court : dans cette panoplie qui frôle l’exercice de style voire l’auto-plagiat, on retiendra les très gros plans rendus inoubliables par l’extraordinaire partition d’Ennio Morricone, les flash-back savamment placés pour reconstruire le puzzle de la vengeance, les courtes focales pour saisir les personnages à travers des paysages immenses, qui renvoient aussi à la grande histoire du western depuis John Ford, la dilatation des scènes dramatiques (les rétifs diront dilution), les ralentis hypnotiques, le laconisme des protagonistes masculins, en particulier l’homme à l’harmonica.

L’Ouest américain n’est plus cette zone de construction d’une identité commune, mais le périmètre sans foi ni loi d’individus livrés à eux-mêmes et à leurs instincts les plus primaires, qui réfèrent d’une certaine façon à la violence de La Horde sauvage, sorti la même année, même si le film de Peckinpah a une consistance plus radicale encore.

Frank est le représentant ultime de cet univers déréglé : Henry Fonda, dans un contre-emploi total de salaud, le joue de manière inoubliable. Face à lui, Charles Bronson incarne un héros à la dimension quasi métaphysique. Mais contrairement à l’"homme sans nom", il a une famille et d’un traumatisme initial naît, patiente et résolue, la vengeance qu’il accomplira finalement. Tout ce beau monde chemine vers une fatalité implacable, qui culmine dans un affrontement, théâtralisé comme il se doit, pour devenir une scène d’anthologie.