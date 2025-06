Chisum - Andrew V. McLaglen - critique

Résumé : 1878, comté de Lincoln, Nouveau-Mexique. John Chisum (John Wayne), sur son cheval, contemple son domaine depuis une colline où il domine toute la vallée. Il retrouve ensuite Pepper (Ben Johnson), son ami et bras droit, pour aller chercher en ville Sallie (Pamela McMyler), sa nièce qui vient vivre chez lui.

Critique : Le scénario malin dû à Andrew J. Fenady, également producteur, mêle fiction et personnages réels, mais sans trop se soucier de vérité historique : l’éleveur John Chisum, ainsi que Pepper ont réellement existé. C’est aussi bien sûr vrai pour William Bonney (Geoffroy Deuel) dit "Billy the Kid" et Pat Garrett (Glenn Corbett). La guerre du comté de Lincoln a bel et bien eu lieu.

Pour le reste, le film est un western hollywoodien classique et typique des années 1970, qui tente une relative modernité, notamment dans sa vision des Indiens. Et c’est aussi et surtout un "véhicule" pour le John Wayne vieillissant, dans un rôle moins physique, moins bagarreur, mais plus humain.

L’éleveur, placide et modéré, va devoir intervenir quand un spéculateur, sans scrupules, va tenter, avec des nervis violents et cruels, de prendre le contrôle de la ville, de ses commerces, de sa banque et de tous les points d’eau indispensables au bétail.

Non sans humour (pour exemple, le personnage de Pepper avec son côté bougon, qui jure constamment entre ses dents), le récit, bien que peu original, se suit sans déplaisir, et se trouve agrémenté par la très belle lumière de William H. Clothier, directeur de la photo depuis 1927, qui a éclairé de nombreux et célèbres westerns.