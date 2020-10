Joker : killer smile – Jeff Lemire, Andrea Sorrentino – chronique BD

Résumé : Le psychiatre Ben Arnell entame une thérapie avec le plus célèbre des détenus de l’asile d’Arkham : le Joker. Alors qu’il est convaincu qu’il peut soigner le Joker, Ben Arnell entame une descente aux Enfers au fil des réponses de son dangereux patient. Manipulé par le clown sadique, ce père de famille aimant perd ainsi progressivement le contact avec la réalité… au point d’atteindre lui-même le stade de la folie ?

Pour fêter les 80 ans du Joker, DC Comics a confié le personnage au duo Lemire – Sorrentino, déjà à l’œuvre dans l’horrifique thriller Gideon Falls, logiquement couronné d’un Eisner Award en 2019. Les deux artistes poursuivent dans la voie du thriller psychologique dans Joker : killer smile avec la même réussite. Comme il le signale dans l’interview qui introduit l’album, Jeff Lemire s’inspire du Killing joke d’Alan Moore et du Joker pour l’aspect psychologique du clown ainsi que du Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Loin de dresser un portrait compatissant ou qui inviterait le lecteur à s’identifier au personnage, Lemire et Sorrentino rappellent l’inhumanité et l’exceptionnelle dangerosité d’un Joker qui n’aspire qu’au chaos. Ils enrichissent de cette manière la très riche bibliographie consacrée au Joker d’une histoire brillante, à défaut d’être fondamentalement originale.

Jeff Lemire – Andrea Sorrentino – Urban Comics pour l'édition française

Les amateurs de Jeff Lemire savent à quel point le scénariste sait établir une atmosphère et ménager ses effets dans ses histoires. Le personnage de Ben Arnell est la porte d’entrée pour pénétrer dans les ténèbres de la psyché du Joker capable de détruire par les mots les repères les plus fondamentaux de ses interlocuteurs. À travers le fils du psychiatre, ce comics interroge en particulier le rapport à l’enfance, et le fil rouge du récit est un livre enfantin dont le nom, « M. Sourire », présage à lui seul d’une fin atroce.

Outre une histoire haletante dont l’épilogue surprendra le lecteur, Joker : killer smile séduit par le sens de la mise en scène. La construction du récit renforce le brouillage entre passé et présent dont est victime Arnell, et le lecteur s’accroche aux motifs récurrents qui, à l’image du ballon et du sourire du clown, renforcent habilement le sentiment de malaise. Andrea Sorrentino fait le choix judicieux du réalisme dans ses décors pour favoriser l’immersion : l’asile d’Arkham ; un espace froid à l’architecture banale et Gotham ; une métropole contemporaine des États-Unis.

Les qualités de Joker : killer smile en font un opus indispensable aux amateurs du clown sadique. Les lecteurs (re)découvriront toute la cruauté d’un personnage récemment édulcoré au cinéma.