Civilisations Crète - Simona Mogavino, Carlos Gomez - la chronique BD

Résumé : Dans les îles grecques, alors qu’une éruption sur Centurin est imminente, un aventurier revient après quinze ans loin de la femme qu’il aimait, au cœur d’une société matriarcale en déclin...

Critique L’ambitieuse sous collection intitulée Civilisations nous projette pour ce premier opus dans archipel de la Grèce, non loin de la Crète, qui a abrité il y a plus de trois mille ans une cité en avance sur son temps, florissante, originale par sa représentation de la femme sur des fresques qui ont orienté les chercheurs assez récemment sur cette société. En effet, c’est dans un contexte matriarcal, Pasiphae étant au pouvoir, contesté par un roi étranger, Minos, que débarque Dédale, exilé athénien comme dans le mythe originel, mais y retrouve une fille, qui se serait appelé Icare si elle était née garçon... Le cadre est bien là, avec des sacrifices d’enfants, un taureau comme emblème et symbole, du sang chaud et des pulsions amoureuses... Toutefois, les éléments du labyrinthe, du péché de la reine, de l’enfant taureau Asterion ont disparu, au profit de l’ébauche d’une société autre que patriarcale, en paix et menacée par des hommes violents, eux qui veulent non plus appeler leur pays "terre mère" mais "patrie"... Simona Mogavino maîtrise assurément sa narration, s’étant approprié à la fois le mythe et la recherche archéologique pour construire ce mélange subtil des deux.

© Delcourt / Gomez

Au dessin, Carlos Gomez n’est pas en reste, puisqu’il a su recréer une île qui allie les réminiscences des épopées homériques à quelques fresques qui montrent les femmes grecques au pouvoir. En choisissant de les montrer seins nus, sans érotisme mais avec une dimension de pouvoir et de respect, en dessinant des rituels issus de murs peints, où mysticisme et politique se mêlent, avec un Minos héritier de Xerxes dans 300, les influences sont multiples et ambitieuses. Les personnages, qui sont quasiment tous des demi-dieux, aux physiques avantageux, créent également un cadre épique, mais aussi tragique lorsque le dénouement cruel arrive, de la jalousie humaine à la colère du volcan.

© Delcourt / Gomez

Entre mythe et récit quasi sociologique, entre intrigue politique et adaptation légendaire, Crète est un récit imposant, une histoire ambitieuse et une BD magnifique.