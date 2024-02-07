Cocorico - Julien Hervé - critique

Le 28 août 2025
Une belle illustration du navet à la sauce française !
- Acteurs : Sylvie Testud, Marianne Denicourt, Christian Clavier, Didier Bourdon, Chloé Coulloud, Patrick Préjean, Johann Dionnet, Julien Pestel
- Genre : Comédie, Nanar, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Français
- Distributeur : Société nouvelle de distribution (SND)
- Durée : 1h31mn
- Date télé : 29 août 2025 20:50
- Chaîne : Ciné+ Premier
- Date de sortie : 7 février 2024
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Alice (Chloé Coullond) et François (Julien Pestel) ont décidé de se marier. Elle est la fille d’un noble, important viticulteur bordelais, et lui fils d’un concessionnaire automobile.
Critique : Les deux familles doivent se rencontrer au château des parents de Chloé, Frédéric Bouvier-Sauvage (Christian Clavier) et Catherine (Marianne Denicourt). François arrive avec les siens, Gérard Martin (Didier Bourdon) Nicole (Sylvie Testud). Ces derniers découvrent donc le domaine. Alice, qui travaille dans un laboratoire, a eu la "bonne" idée de faire réaliser les tests ADN des quatre parents.
Après les présentations guindées et convenues, la jeune femme va distribuer les tests...
- Copyright SND/M6 Films/Beside Productions/White and Yellow Films
La rencontre au sommet de Clavier/Bourdon, les deux poids lourds de la comédie à la française, va malheureux faire pschitt ! Le scénario, simpliste et poussif, ne va nous épargner aucun des poncifs de la comédie franchouillarde bien lourde. La confrontation des deux familles, l’une aristocrate et riche, l’autre, issue de la classe moyenne, va être le prétexte à un impressionnant défilé de lieux communs, qui pour la plupart ont oublié d’être drôles.
On peut imaginer les "trésors" d’imagination qui vont découler de la découverte des résultats des tests ADN : évidemment, chacun a des origines étrangères inconnues jusque-là : prétexte à de lourdes joutes verbales usées jusqu’à la corde, en plus d’être xénophobes.
Deux questions : comment peut produire tel film de nos jours ? Et si Clavier et Bourdon se sont perdus depuis déjà un bon moment, que font Sylvie Testud et Marianne Denicourt dans cette galère ?
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.