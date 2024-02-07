Cocorico - Julien Hervé - critique

Résumé : Alice (Chloé Coullond) et François (Julien Pestel) ont décidé de se marier. Elle est la fille d’un noble, important viticulteur bordelais, et lui fils d’un concessionnaire automobile.

Critique : Les deux familles doivent se rencontrer au château des parents de Chloé, Frédéric Bouvier-Sauvage (Christian Clavier) et Catherine (Marianne Denicourt). François arrive avec les siens, Gérard Martin (Didier Bourdon) Nicole (Sylvie Testud). Ces derniers découvrent donc le domaine. Alice, qui travaille dans un laboratoire, a eu la "bonne" idée de faire réaliser les tests ADN des quatre parents.

Après les présentations guindées et convenues, la jeune femme va distribuer les tests...

Copyright SND/M6 Films/Beside Productions/White and Yellow Films

La rencontre au sommet de Clavier/Bourdon, les deux poids lourds de la comédie à la française, va malheureux faire pschitt ! Le scénario, simpliste et poussif, ne va nous épargner aucun des poncifs de la comédie franchouillarde bien lourde. La confrontation des deux familles, l’une aristocrate et riche, l’autre, issue de la classe moyenne, va être le prétexte à un impressionnant défilé de lieux communs, qui pour la plupart ont oublié d’être drôles.

On peut imaginer les "trésors" d’imagination qui vont découler de la découverte des résultats des tests ADN : évidemment, chacun a des origines étrangères inconnues jusque-là : prétexte à de lourdes joutes verbales usées jusqu’à la corde, en plus d’être xénophobes.

Deux questions : comment peut produire tel film de nos jours ? Et si Clavier et Bourdon se sont perdus depuis déjà un bon moment, que font Sylvie Testud et Marianne Denicourt dans cette galère ?