Come Over Come Over – Lynda Barry – la chronique BD

Résumé : Maybonne, 14 ans, partage dans son journal intime et les lettres à ses amies son quotidien, fait d’angoisses et de petites joies, au sein d’une famille américaine dysfonctionnelle. Sa petite sœur, Marlys, est toujours dans ses pattes, et lit son journal en douce. Sa mère, qui élève seule ses filles, a des comportements dépressifs alors que le père est absent. Les préoccupations de Maybonne tournent autour de ses préoccupations d’adolescente -– l’école, les relations avec ses amies –, mais la jeunesse fille s’interroge également sur le monde des adultes, qui n’est pas tout rose…

Critique : Œuvre centrale de Lynda Barry, Ernie Pook’s Comeek est une série de strips parus dans la presse américaine entre 1979 et 2008, qui est resté jusqu’à ce jour inédite en Français. Peu connue en France, Lynda Barry est pourtant une figure majeure de la bande dessinée underground aux États-Unis, lauréate de plusieurs prix Eisner. La traduction des strips de sa série la plus célèbre constitue donc l’opportunité de découvrir une autrice qui n’a pas son pareil pour parler des tourments de l’enfance et de l’adolescence. Les Éditions çà et là, qui ont déjà publié en 2014 Mes ! Cent ! Démons ! – une autofiction originale sur l’enfance où il s’agissait pour l’autrice-personnage de faire sortir ses démons intérieurs – reprennent le matériel de l’éditeur Drawn & Quaterly. Cet éditeur canadien regroupe en trois albums une sélection des strips de Ernie Pook’s Comeek : c’est le premier de ces volumes qui est aujourd’hui traduit en français, en attendant les deux prochains prévus en 2025 et 2026. L’édition anglophone de ce premier recueil a déjà gagné le prix Eisner de la bande dessinée patrimoniale en 2023 : gageons que sa publication francophone figurera dans la même sélection au prochain festival d’Angoulême.

© Lynda Barry / çà et là pour la traduction française

Pour donner vie à ses histoires, Lynda Barry use de longs récitatifs placés en haut de chaque case, dont l’écriture reprend le langage enfantin et teinté d’oralité de Maybonne. Les strips sont découpés en quatre cases avec une chute. La succession des strips forme un récit cohérent, d’autant que ce premier recueil comprend également une histoire plus longue, baptisée « Filer en douce », publiée dans la revue d’avant-garde américaine Raw. Le dessin en noir et blanc de Lynda Barry emprunte à la caricature et au style « crade » de l’underground pour former les visages particulièrement expressifs de ses personnages. Si le récitatif prend de la place, la dessinatrice s’avère d’une grande efficacité dans la représentation des décors, s’arrêtant sur tel ou tel élément significatif (une atmosphère sombre, un objet, une posture…). Le recueil témoigne ainsi de la maîtrise de l’exercice délicat du strip, où il faut faire passer un maximum d’information avec une économie de pages.

© Lynda Barry / çà et là pour la traduction française

Avec Come Over Come Over, Lynda Barry jette un regard assez cru sur l’adolescence et ses tourments. L’autrice se place véritablement à hauteur de ses personnages, qu’elle ne prend jamais de haut. C’est en adoptant le point de vue de l’enfance que Lynda Barry montre les travers des adultes : une mère névrosée, un père alcoolique, le père pervers d’une des amies de Maybonne, le système scolaire inadapté… Si Maybonne a bien des défauts, elle évolue dans un monde où les adultes sont dysfonctionnels. La dessinatrice s’inscrit de cette manière dans la tradition de l’underground qui, en tant qu’avatar de la contre-culture, met en évidence les travers de la société américaine, ici en montrant l’envers du décor du modèle familial traditionnel. Lynda Barry œuvre toutefois avec finesse : loin de la dénonciation facile d’un système, l’autrice peint d’abord des situations s’attache à façonner, avec un certain sens de l’humour, une galerie de personnages touchants.

Recueil de strips au style profondément original d’une autrice majeure, Come Over Come Over est un album indispensable pour qui s’intéresse à la bande dessinée issue de la contre-culture américaine, et une saisissante peinture de l’enfance.