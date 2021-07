Comment regarder un tableau, Apprendre à en croire ses yeux – Françoise Barbe-Gall - chronique du livre

Résumé : {Comment regarder un tableau, Apprendre à en croire ses yeux} nous offre la possibilité de regarder avec un œil nouveau des peintures de toutes les époques et de comprendre où doit se porter notre attention, même si l’on est un simple amateur sans connaissance approfondie.

Critique : Partant d’un simple regard, suivant les courbes de la toile, l’auteure entraîne son destinataire de plus en plus profondément à l’intérieur du tableau, jusqu’à ce qu’un sens ressorte.

Bien sûr, l’expertise de Françoise Barbe-Gall permet de guider cette visite. Seul, le lecteur ne parviendrait pas à des conclusions similaires.

C’est ce qui se révèle très enrichissant dans ce travail. Parfois, on ne voit pas les éléments de la même manière, et parfois, on est en désaccord. Mais cela n’empêche pas de suivre le chemin que l’analyse ouvre et d’y percevoir peut-être d’autres détails. Bien sûr, le fait de recontextualiser la peinture dans son époque est important, car les temps changent et les interprétations aussi. Il faut donc éviter d’être biaisé par notre regard contemporain, lorsque celui-ci s’applique à une toile âgée de cent ans, de cinq siècles, ou plus encore.

L’exercice est passionnant et on y prend très vite goût. De plus, grâce au post-scriptum, le lecteur en apprend beaucoup sur l’époque où, justement, ces œuvres ont été peintes.

Il reste une difficulté. Françoise Barbe-Gall a sans doute eu la chance de voir les originaux grandeur nature, lors d’expositions. Ce qui n’est pas forcément le cas du destinataire, qui découvre de très belles reproductions, tout en sachant que la taille ne peut souvent pas être respectée. En effet, comment faire tenir sur un A4 une toile qui dépasse deux mètres de long et un mètre de haut ? La conséquence, c’est que certains détails nous échappent, à l’échelle du livre.

Et là, le texte éclaire notre regard, ou plutôt lui dévoile une réalité cachée qui peut être un personnage au trois quarts dissimulé, un objet dans un angle, perdu dans la semi-obscurité.

Tout au long de la lecture, la vision évolue et, parfois, on perçoit ce que l’auteure nous raconte, avant qu’elle nous le dise. C’est sans doute la plus belle réussite de ce recueil : faire cheminer notre pensée, donner, sans qu’on s’en rende compte, des outils, une habitude qui serviront plus tard. Et soudain, on a hâte de se rendre dans une exposition pour confronter un œil neuf à d’autres peintures.

Comment regarder un tableau, Apprendre à en croire ses yeux conduit à affiner son point de vue, sur les pas de Françoise Barbe-Gall, et à apprendre comment parcourir une peinture. De plus, les post-scriptum variés nous enseignent beaucoup sur l’époque de création des toiles étudiées.