Mon ami Pierrot – Jim Bishop – la chronique BD

Résumé : Issue d’une famille de la noblesse, la jeune Cléa est destinée à épouser Berthier, le fils du puissant comte de l’Eau. Cette perspective n’enchante guère Cléa, qui préfèrerait être danseuse. À la sortie d’un spectacle, elle croise un curieux magicien, Pierrot, qui lui présente un tour de cartes, avant de disparaître. Le soir, lors d’un dîner avec sa future belle-famille, Cléa s’isole avec Berthier, et le convainc de se rendre à la fête de la Lune, une manifestation païenne mal vue chez les chrétiens et lorsqu’elle s’approche de lui… le tour du magicien Pierrot s’achève, et une carte apparaît. Lors de la fête de la Lune, Pierrot retrouve Cléa et l’emmène loin, dans la forêt, en promettant de la rendre libre. Ce que Cléa ignore, c’est que le gentil magicien Pierrot a d’autres facettes moins reluisantes, et qu’il est passé maître dans la manipulation. Elle ignore également que son promis, le jeune Berthier, est parti à sa recherche…

Critique : L’histoire de Jim Bishop part d’une comptine enfantine bien connue : « Au clair de la lune / Mon ami Pierrot, / Prête-moi ta plume / Pour écrire un mot. / Ma chandelle est morte, / Je n’ai plus de feu... ». Comme bien des contes et comptines, « Mon ami Pierrot » possède un sens caché, ici sexuel (la « chandelle » renvoyant au pénis, le « feu » à l’érection, etc). Derrière sa couverture qui présente un magicien et la jeune Cléa aux tenues stéréotypée se cache un récit qui aspire à dévoiler le vrai sens de ces contes où des jeunes femmes se font enlevées par de beaux princes ou d’habiles magiciens. Ici Pierrot est représenté comme un jeune homme séduisant et plein d’astuces, qui promet la liberté à une jeune femme confrontée à ses obligations sociales – un mariage arrangé – et qui ne connaît rien du monde. Les deux jeunes gens entament une liaison amoureuse qui tourne rapidement au vinaigre : Pierrot s’absente et se montre parfois distant, et seul demeure ce curieux hibou à tête de chat, baptisé Schrödinger et appelé à jouer un rôle important dans le récit. Cléa doute des intentions de Pierrot mais celui-ci, habile manipulateur, trouve une parade et joue de son charme.

Jim Bishop – Glénat

Rapidement, la jeune femme se retrouve coincée dans une relation toxique avec un homme qui exerce sur elle une emprise. Mais Cléa a de la ressource : elle s’adapte à son nouvel environnement – la forêt –, observe ses habitants, apprend la magie… et s’émancipe progressivement de Pierrot. En parallèle, Berthier mène sa propre quête dans la forêt. Jim Bishop excelle dans la peinture psychologique tout en nuances de ses personnages. Menteur et manipulateur, Pierrot reste cependant humain dans ses doutes. Borné et un peu étroit d’esprit, Berthier s’en remet à son courage et finit par apprendre de ses erreurs. Quant à Cléa, son parcours vers la liberté prend la forme d’un long chemin, loin d’un coup de baguette magique. C’est d’ailleurs l’une des principales leçon que donne ce bel album.

Jim Bishop – Glénat

Jim Bishop adopte un dessin en ligne claire pour représenter cet univers médiéval-fantastique. Les planches accrochent l’œil par leurs couleurs qui tirent vers le bleu et le violet. Le dessinateur nous gratifie de quelques scènes très poétiques lorsque Cléa danse ou se trouve confrontée à la douleur provoquée par l’absence ou la trahison de l’être cher. Jim Bishop sait faire confiance à son dessin, et propose plusieurs scènes muettes très expressives, qui séduisent l’œil et servent parfaitement la narration.

Jim Bishop – Glénat

Un an après Lettres perdues, Jim Bishop revient avec un récit d’émancipation poétique et beau, centré sur l’émancipation – dans la douleur – d’une jeune femme revenue du mythe du prince charmant.