Compostelle - Yann Samuell - critique

Le 14 avril 2026
Un road movie initiatique vers Compostelle. On peut passer son chemin !
- Réalisateur : Yann Samuell
- Acteurs : Éric Métayer, Mélanie Doutey, Alexandra Lamy, Cyril Gueï, Julien Le Berre, Maëlle Vidou
- Genre : Comédie dramatique, Road movie, Teen movie, Film de sport
- Nationalité : Français
- Distributeur : Apollo Films
- Durée : 1h54mn
- Date de sortie : 1er avril 2026
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Sur l’insistance de son amie Nadège (Mélanie Doutey), Fred (Alexandra Lamy), enseignante mise à pied, accepte de rejoindre l’association Seuil qui accompagne des jeunes sur des marches de rupture.
Critique : L’association Seuil, qui existe réellement, initie des parcours de randonnée sur le chemin de Compostelle en duo : un accompagnant adulte et un jeune sous le coup d’une mesure de justice.
- Copyright Page Films/Eveya Productions
Ce film, basé sur un processus qui a positivement fait ses preuves, prouve une fois de plus que les bons sentiments ne font pas obligatoirement les bons films. Pourtant, le contexte social et les premières images, empreints d’un certain réalisme, semblent prometteurs. Mais dès que les deux protagonistes,, l’encadrant et le jeune, sont livrés à eux-mêmes, le récit enfile une série de lieux communs qui font basculer le long métrage dans une banalité rappelant certaines productions télévisuelles : la relation des personnages passe sans cesse du coq à l’âne, de propos orduriers et blessants à des rapports type mère/fils bourrés de bons sentiments et vice-versa, selon la nature des événements vécus par les deux marcheurs. On est vite convaincu que l’issue ne pourra être qu’à l’aune du "happy end", et ce pour tout le monde.
Au final, un film bien banal dont les mérites sont hors cinéma : mettre en lumière une association qui propose une alternative à des poursuites pénales eti valorise les bienfaits de la randonnée.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.