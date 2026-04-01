Compostelle - Yann Samuell - critique

Résumé : Sur l’insistance de son amie Nadège (Mélanie Doutey), Fred (Alexandra Lamy), enseignante mise à pied, accepte de rejoindre l’association Seuil qui accompagne des jeunes sur des marches de rupture.

Critique : L’association Seuil, qui existe réellement, initie des parcours de randonnée sur le chemin de Compostelle en duo : un accompagnant adulte et un jeune sous le coup d’une mesure de justice.

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Ce film, basé sur un processus qui a positivement fait ses preuves, prouve une fois de plus que les bons sentiments ne font pas obligatoirement les bons films. Pourtant, le contexte social et les premières images, empreints d’un certain réalisme, semblent prometteurs. Mais dès que les deux protagonistes,, l’encadrant et le jeune, sont livrés à eux-mêmes, le récit enfile une série de lieux communs qui font basculer le long métrage dans une banalité rappelant certaines productions télévisuelles : la relation des personnages passe sans cesse du coq à l’âne, de propos orduriers et blessants à des rapports type mère/fils bourrés de bons sentiments et vice-versa, selon la nature des événements vécus par les deux marcheurs. On est vite convaincu que l’issue ne pourra être qu’à l’aune du "happy end", et ce pour tout le monde.

Au final, un film bien banal dont les mérites sont hors cinéma : mettre en lumière une association qui propose une alternative à des poursuites pénales eti valorise les bienfaits de la randonnée.