Contes des mille et un Rohmer - Françoise Etchegaray - critique

Résumé : Dans cet ouvrage, Françoise Etchegaray raconte son Rohmer, et l’amitié qui les a unit pendant une trentaine d’années. Un ouvrage sous forme de journal de bord absolument passionnant et forcément émouvant.

Critique : Alors qu’il aurait fêté ses cent ans cette année, quel plus beau cadeau pouvait lui faire son amie productrice Françoise Etchegaray que cet ouvrage ?

Grâce à ce texte, aux allures de journal de bord voire de journal intime, l’auteure rend hommage à celui qui a été un compagnon de route pendant plus de trente ans, livrant un témoignage précieux pour les amoureux de réalisateur. En effet, la productrice et réalisatrice raconte avec beaucoup de détails les projets entrepris en collaboration : qu’ils soient amateurs, comme Le Rayon vert, tourné sous forme de film de vacances, ou avec plus de moyens, tel L’ami de mon amie. Pourtant, loin de romancer cette époque, Françoise Etchegaray n’hésite pas à égratigner gentiment le cinéaste, notamment lorsqu’elle évoque le filmage de Conte d’été : Rohmer se montre parfois autoritaire, empêchant son équipe de faire la fête le soir.

Lors d’un autre tournage, celui d’un des segments du long-métrage Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, il n’hésite pas non plus à envoyer sur les roses un membre du gouvernement venu lui faire part de son admiration.

En dehors de ces anecdotes passionnantes, Françoise Etchegaray aborde également les querelles avec Les Films du Losange, notamment au moment de L’Anglaise et le duc, qui vaudra une brouille monumentale entre les deux parties. D’autres querelles célèbres sont également racontées à demi-mot dans l’ouvrage, notamment celle qui implique Jean-Luc Godard, ce dernier reprochant à Rohmer de faire un cinéma de bourgeois. Les tensions avec Rivette sont envisagées de manière plus explicite . Françoise Etchegaray raconte en effet de manière précise une rencontre entre les deux cinéastes où le metteur en scène de La Religieuse, cherchant l’approbation de son collègue, se fait franchement éconduire sans ménagement, Rohmer se vengeant clairement de son éviction des Cahiers.

Ainsi, Contes des mille et un Rohmer raconte, sans l’enjoliver, la relation qui a été celle de ces deux amis, engendrant les plus beaux films du réalisateur.

Un ouvrage à lire absolument pour les amoureux du cinéaste, qui auront l’impression d’assister aux tournages, mais aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas l’artiste et auraient envie de le découvrir.