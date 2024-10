Toi & Moi - Pacco - la chronique BD

Résumé : Dans cette déclaration d’amour pleine d’humour à la femme qui partage sa vie, Pacco livre quelques anecdotes du quotidien mais aussi une réflexion sur le bonheur de pouvoir vivre avec quelqu’un que l’on aime et avec qui le partage devient facile...

Critiques : Par ces temps pas toujours sympathiques, il faut bien le dire, il fait du bien ce livre tout mielleux de Pacco, qui chante ici d’une manière lyrique et comique son amour pour sa belle, la dessinatrice Margaux Mottin (les deux formant un Power Couple de la BD façon Beyonce/Jay-Z). En effet, ce petit format, ces gags en quatre cases, ces chutes pleine d’autodérision sincère et d’amour dégoulinant nous rappellent en toute humilité que nous les hommes (pour un grand pourcentage tout de même), nous sommes des romantiques dans l’âme et des amateurs de câlins au plus profond de notre être. Merci à Pacco donc d’avoir rédigé et dessiné ce livre qui livre non pas des secrets inavouables, des méthodes de séduction ultimes ou des conseils de couple, mais bien un recueil en forme d’éloge de la vie à deux, fait de quotidien répétitif et de partage d’intérêts, d’écoute franche et de mots gentils. Merci à lui, car si le public féminin devrait le repérer, peut-être que des hommes pas habitués à lire ce genre d’albums pourront le recevoir, le récupérer et l’apprécier.

© Casterman / Pacco

Les spécialistes ne manqueront pas de remarquer que le dessin de Pacco paraît de plus en plus reproduire le style de sa compagne, et ce n’est pas un défaut de lui attribuer cette élégance, car Margaux Mottin avait réussi à développer une ligne claire et colorée avec une souplesse digne de Sempé. Pacco ne se risque pas à reproduire les petits détails et atours pleins de couleurs, s’en tenant à un noir et blanc plein de gris subtils mais toujours appliqués et sérieux. Evidemment, les moues et grimaces rendent le tout frais et désarmant, cependant l’album reste plus austère que ceux dessinés par sa compagne, comme s’il avait voulu sacraliser cet hommage, du reste parsemé de bêtises et de moqueries, avec cette palette digne d’un musée, qui serait celui de l’Amour bien entendu.

© Casterman / Pacco

Petit format mais grands sentiments, ce Toi & Moi est une œuvre gnan-gnan qui fait du bien-bien, totalement assumée et parfaitement exécutée, pour rappeler qu’il est parfois, ou plutôt souvent, bon de profiter.