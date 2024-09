Corto accoste à la BPI du centre Pompidou

Le centre Pompidou a invité la BD dans ses murs et la BPI, sa bibliothèque, ouvre ses portes à Corto Maltese pour une belle exposition gratuite qui se déroule du 29 mai au 4 novembre 2024. L’occasion de (re)découvrir la richesse de cette œuvre monumentale.

Résumé : La Bibliothèque Publique d’Information (BPI) du Centre Pompidou, accueille dans ses murs une belle exposition consacrée à Corto Maltese, le héros de BD créé par Hugo Pratt (1927-1995) au début des années soixante-dix.

Jusqu’au mois de novembre, le centre Pompidou fait un grand pas vers le neuvième art. Il organise pour plusieurs mois des expositions consacrées à la BD sous toutes ses coutures. On s’intéressera ici à l’exposition qu’abrite la BPI ; si l’accueil des auteurs de BD est un grand événement dans les galeries du centre, la BPI n’a pas attendu 2024 pour présenter le neuvième art, Posy Simmons, Franquin, Chris Ware ou encore Catherine Meurisse font partie des dessinateurs et dessinatrices déjà exposés dans l’espace de la BPI. C’est au tour de Corto Maltese de franchir les murs du centre Pompidou.

L’entrée dans l’exposition reprend une image du marin appuyé devant une porte fermée. Image bien trouvée puisque l’exposition va nous permettre de franchir les portes des différents niveaux de lecture de Corto Maltese.



Porte aux arabesques envoutantes et Corto nonchalamment appuyé semblent nous accueillir



Vous ne serez peut-être pas incollable à la fin de cette immersion mais vous en saurez plus sur le marin des mers du sud et, optionnellement, sur son créateur, Hugo Pratt.



Des murs joliment ornés de reproductions de planches et de dessins, pour voir en grand !



L’exposition commence de manière classique, par l’origine de Corto Maltese, sa première histoire qui tient plus du récit choral que d’une aventure du personnage. Sa parution en Italie, puis les premières aventures où Corto tient vraiment le premier rôle parues dans Pif Gadget, et la publication de La Ballade de la mer salée en France.



Planches graphiques, témoignage vidéo, la totale !



Puis on se penche sur le personnage de Corto. Les différentes facettes de son caractère : romantique, détaché, cynique, aventureux et surtout… silencieux. De nombreuses fois, Corto se pose et écoute. Ecoute celui ou celle qui parle, écoute le vent dans les palmiers, la mer qui clapote sur le bateau, les mouettes, le temps qui passe. Pratt sait laisser une grande place au silence dans ses BD.



Et que dire à part se taire et regarder ces aquarelles jouant sur la silhouette...



S’ensuit une plongée dans les références littéraires qui émaille les aventures de Corto, soit ouvertement affichées, comme des poèmes cités ou les livres lus par les différents personnages de la série, soit plus cachées, dans certains titres, dans certaines tournures de narration, jusque dans des noms de gare…



La poésie est aussi dans la scénographie, jouant sur des effets simples mais astucieux, comme cette dune blanche sur fond bleu et les personnages...



Les références sont poétiques, comme on l’a vu, mais aussi oniriques, car Corto Maltese est à mi-chemin entre réalité et rêve. Rêve qui tient une grande place dans les récits du marin, soit parce qu’il parvient à passer ans l’autre monde, en accumulant les aller-retours, soit parce que certains personnages qu’il croise sont issus du monde de la magie et du rêve, comme Obéron, Bouche Dorée, celle qui sait ce qu’il y a à savoir ou Shamaël, esprit du désert bien vivant quand Corto le croise.



Des textes introduisent chaque chapitre de l’exposition



Et à côté de cette part mystique, il y a les légendes, Corto peut courir après la clavicule de Salomon, les citées perdues, rencontrer les hommes-léopards d’Afrique.



Corto croise la grande histoire, ici, celle d’Irlande avec ce mur taggé "Sinn Fein"



Et tout cela se croise avec la grande Histoire car si les personnages qui entourent Corto ont parfois un pied dans le monde des rêves, d’autres sont pleinement issus de notre histoire. Corto croise autant la magie que la réalité, de la Première Guerre mondiale aux grands seigneurs de guerre de la Russie de l’Est, il rencontre des figures historiques qui n’ont rien à envier aux personnages de fiction. Le baron Ungern qui veut conquérir l’Asie du Sud Est ou l’artiste Tamara de Lempicka ainsi que des écrivains, comme Jack London. La boucle est bouclée. Une salve de boucles complexes possibles grâce à la grande culture de Hugo Pratt, scénariste et dessinateur qui aura marqué le monde du neuvième art.



Une vitrine regroupe des livres pouvant avoir servi de documentation à Pratt



Mais Corto ne serait pas Corto sans les femmes qui l’entourent et qui ne sont pas oubliées dans cette exposition : Tracy Everhardt, Shangai Li ou encore l’espionne Venexia Stevenson. Des personnages féminins forts, avec des objectifs solides, des idéaux ou des intérêts personnels, des femmes que rien n’arrête, locomotrices des histoires et de l’action dans nombre d’épisodes. A la différence de Corto, qui se laisse bien souvent emmener au gré des événements.



Reproduction et planche, une partie de l’expo consacrée aux Femmes chez Corto.



Et il y en a bien plus encore dans cette exposition.



Une mention spéciale pour ces tissus imprimés transparents, créant un effet magique. L’image est là, et en même temps, elle ouvre la salle sur d’autres pièces, comme Corto nous ouvre sur d’autres mondes...



Toute cette plongée dans le monde - les mondes - du marin se fait au fil de planches originales, d’aquarelles d’Hugo Pratt, de dessins, croquis, brouillons, de reproductions géantes, de textes informatifs, en français et en anglais, de beaux voiles imprimés à moitié transparents, de témoignages vidéo pour finir sur une interview de l’auteur lui-même, trop courte, où il nous rappelle qu’il faut savoir raconter la vérité comme si c’était un mensonge, pour que les gens s’y arrêtent.



interview vidéo de Hugo Pratt courte, trop courte...



On ressort empli de la magie de l’univers de cet auteur complet, dont les dessins se révèlent aussi beaux que les histoires.



De magnifiques originaux exposées sous verre, plaisir des yeux autant pour le néophyte qui découvre un style que pour le passionné qui peut regarder les détails



Avec le plaisir de découvrir des présentoirs comportant nombre de livres consacrés à Pratt ou à Corto, et les exemplaires de plusieurs albums de la série, y compris les plus récents, ceux créés par d’autres scénaristes et dessinateurs.



Et de la couleur, et quelle couleurs ! Les aquarelles de Pratt parlent d’elles-mêmes.



Une exposition riche en planches, dessins et en explications qui permettra à tous de découvrir une partie de ce qui se cache dans les histoires de Corto Maltese. Pour le reste, il vous suffit de lire dans les albums de la série et de vous laisser emporter par le ressac.



Et pour finir, la base, les dessins, les story-boards, les croquis d’Hugo Pratt.