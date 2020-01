Couleur : une histoire visuelle – la chronique du livre

Résumé : Alexandra Loske propose de parcourir l’évolution de notre perception de la couleur au travers d’un livre richement illustré mettant en avant les travaux de scientifiques, comme Newton, d’artistes, comme Van gogh ou Turner, ou encore de designer ou d’architecte.

Notre avis : Ce très beau livre regroupe des courts articles, de deux à quatre ou six pages. Parcourant les siècles dans l’ordre chronologique, on découvre les perceptions et utilisations de la couleur et surtout leur évolution. On réalise alors que nos acquis sur le sujet ne sont pas si évidents. Trois couleurs primaires ? Avant, on pouvait en proposer quatre, ou cinq. Comment décrire cette perception visuelle ? Le système Teinte Luminance Saturation, ou HUE, de Munsell arrive bien tard. Et surtout, comment proposer des livres sur cette notion, avec des illustrations en couleurs à l’époque où les livres sont en... noir et blanc ?

A ces questions qu’on ne se posait pas, ou dont on n’avait pas conscience, Alexandra Loske nous propose des réponses fondées sur des exemples simples, en présentant des travaux phares.

Facile d’accès, aisé à comprendre (même si les théories sont parfois plus complexes qu’elles n’en ont l’air et peuvent dérouter nos idées reçues), ce livre, en s’appuyant sur l’histoire, permet (enfin) de saisir facilement et concrètement, par exemple la différence entre couleurs soustractives et couleurs additives, l’origine de ces deux systèmes. On découvre aussi que d’autres avant nous se sont cassé les dents sur ce problème.

Évidemment, quand le propos concerne notre époque, il s’agit plus de montrer des exemples d’emploi et d’utilisation que de poser des jalons historiques, car on ne sait pas encore si les commentaires auront une postérité. Mais dans ce cas précis, là encore, on apprend de nombreuses informations (à moins d’être un docteur es couleurs bien sûr).

Une table des matières, ainsi qu’un lexique à la fin et un index alphabétique, permettent de circuler facilement, notamment si un nom a marqué et qu’on souhaite le retrouver.

Couleur : une histoire visuelle se révèle un livre aussi utile qu’agréable. Et surtout, ce recueil propose de comprendre comment, à travers les âges, on a abordé et compris - ou pas – le sujet. Le texte permet de prendre du recul sur une notion tellement ancrée dans notre quotidien qu’on découvre avec étrangeté le peu d’intérêt qu’elle suscitait, il y a quelques siècles.