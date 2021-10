Court vêtue - Marie Gauthier - critique du livre

Résumé : Un beau matin, Félix, quatorze ans, débarque avec quelques bagages au domicile d’un homme qu’il ne connaît pas et qui doit lui apprendre le métier de cantonnier. Dans ce nouveau lieu de vie, il y a Gil, une jeune fille à peine plus âgée que lui, employée à la supérette du coin. Comme de nombreux autres villageois, Félix n’est pas insensible à ses beaux yeux bleus et à ses magnifiques cheveux blonds bouclés. Mais cette attirance est-elle réciproque ?

Critique : Ce roman d’une centaine de pages se concentre sur deux jeunes gens. Pour autant, le narrateur s’identifie principalement à un jeune garçon, se plaît à nous dévoiler méticuleusement ses pensées secrètes et ses fantasmes. Etonnamment, Marie Gauthier occulte l’environnement familial de cet adolescent, lequel se retrouve, du jour au lendemain, dans un lieu qui lui est totalement étranger. Seule l’absence de sa mère, qui n’a même pas daigné lui dire au revoir, sous-entend la dureté de la relation qu’il entretient avec ses parents. Pour le reste, l’auteur est évasif sur les raisons qui ont conduit Félix à travailler durant la période estivale. On découvre simplement qu’il fait un stage, sans plus de précisions. Même constat pour Gil et son père surnommé « le type au mégot », dont on ne sait rien. Ne disposant que de très peu d’éléments de contexte, le lecteur n’a pas d’autre choix que de suivre, sans aucun recul, les états d’âme des deux personnages et de vivre le moment présent.

Tout le roman se résume aux sentiments de Félix, aux émotions qu’il découvre, qui le bousculent et évoluent au fil des chapitres. Comme bien souvent à cet âge, il n’aime pas son physique et se trouve trop petit. Cependant, son travail harassant, accompli sous la chaleur torride de l’été, va progressivement le transformer et l’aider à quitter son corps d’enfant.

Dès les premiers jours, Félix est immédiatement attiré par Gil et tombe littéralement sous l’emprise de cette jeune femme court vêtue qui cherche coûte que coûte à s’émanciper à travers les hommes. Ses intentions sont sans ambiguïté. Elle souhaite « que ça vive en elle sous la jupe », « que ça marque son corps d’une certaine manière ». Pourtant, paradoxalement, elle apparaît insensible à ceux qu’elle séduit, complètement indifférente aux réactions qu’elle provoque. Elle couche parce qu’il le faut bien, c’est son échappatoire pour exister hors de son épicerie et loin des tâches ménagères de la maison.

Rien à voir avec Félix, innocent et encore pur qui, comme tout adolescent amoureux, est fasciné par cette fille de seize ans déjà très expérimentée. Les envies du garçon se transforment en rêves inavoués et suscitent de nombreux questionnements. Le personnage se tourmente, épie l’adolescente, se demande ce qu’elle fait et qui elle voit.

Et que pense-t-elle de lui ? Difficile d’en dire davantage, sans risquer de dévoiler l’intrigue et la réponse à la réciprocité des sentiments. Gil va-t-elle tomber sous le charme de ce garçon ou le considère-t-elle seulement comme un frère ou un ami ?

Ce livre, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman 2019. est celui de l’éveil des sentiments. Il marque la frontière entre le monde de l’enfance et de l’adolescence. Malheureusement, la description détaillée de cette relation tourne un peu en rond. L’histoire, très courte, aurait sans doute mérité quelques rebondissements.