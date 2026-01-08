Peggy Sue s’est mariée - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : Peggy Sue (Kathleen Turner) doit se rendre au bal des anciens élèves de son lycée. Elle est séparée de Charlie (Nicolas Cage) et est en instance de divorce. Charlie, musicien jadis prometteur, est aujourd’hui réduit à jouer dans des spots publicitaires qui le ridiculisent.

Critique : Peggy Sue, outre sa situation de future divorcée qui ne passera pas inaperçue au bal où l’on se rend normalement en couple, est affublée, sur les conseils de sa fille Beth (Helen Hunt), de sa robe de bal de l’époque qui lui donne un air d’adolescente. Elle se trouve un peu godiche. Un événement extraordinaire va la ramener dans les années 1960.

Le cinéaste, après un intermède musical et retro (Cotton Club 1984) reprend sa "période" jeunesse entamée avec deux films de bandes, Outsiders puis Rusty James (Rumble Fish), tous deux de 1983, en la déplaçant dans le monde du rêve et du fantastique. Ramenant son héroïne dans les sixties, le cinéaste s’aventure avec gourmandise dans la nostalgie de sa propre jeunesse. Peggy Sue va redécouvrir sa propre adolescence et peut-être influer sur son avenir.

Copyright Rastar Pictures/Zoetrope Studios/Delphi V. Productions

Le récit est truffé de références culturelles de l’époque, avec notamment l’emploi de chansons célèbres dont le fameux Peggy Sue de Buddy Holly, qui donne son nom au titre.

Kathleen Turner est étonnante en réussissant à rester crédible en adolescente naïve et souriante, qui pourtant connaît son futur.

Tout de suite après, Coppola fera de nouveau un virage spectaculaire en réalisant un drame de guerre vu de l’arrière. Ce sera Jardins de pierre (Gardens of Stone 1987) avec James Caan, Anjelica Huston et D.B. Sweeney.