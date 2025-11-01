Crimes du cœur - Bruce Beresford - critique

Résumé : Lenny (Diane Keaton) récupère les affaires de sa sœur Rebeca dite Babe (Sissy Spacek), dans la maison où cette dernière a tenté d’assassiner son mari.

Critique : Ainsi découvre t-on les sœurs Magrath dans une petite ville du Mississipi. Lenny, qui ne s’est jamais mariée, vit désormais seule dans la grande maison familiale qui a connu des jours meilleurs. Leur mère s’est suicidée il y a plusieurs années, et leur père est en fin de vie à l’hôpital. La tentative de meurtre de Babe sur son mari, sénateur local, va ramener cette dernière dans la maison familiale en l’attente d’un procès. La troisième sœur, Meg (Jessica Lange), partie tenter sa chance comme actrice, sans grand résultat, revient elle aussi pour soutenir Lenny.

Le long métrage de l’Australien Bruce Beresford, qui n’était pas encore l’heureux réalisateur de Miss Daisy et son chauffeur (Driving Miss Daisy, 1989), Oscar du meilleur film l’année suivante, est tiré d’une pièce de théâtre de Beth Henley qui en a également élaboré le scénario.

Dans une mise en scène sans grand relief et bien alanguie, on retrouve dans un peu de l’esprit de Tennessee Williams ou d’Anton Tchekhov dans les personnages de ces trois sœurs meurtries par la vie, dans la moiteur d’une petite communauté du Sud, encore pétrie de principes et qui n’en a pas fini avec le racisme.

Si le récit, parfois confus, n’est pas toujours passionnant, on ne peut pas bouder son plaisir d’y trouver ce trio exceptionnel d’actrices américaines majeures des années 1980. Elles sont très justes, aussi bien drôles et touchantes bien que parfois agaçantes, face une distribution où l’on ne retient vraiment que Sam Shepard. Il est d’ailleurs amusant de constater que son personnage vit une histoire d’amour contrariée avec Meg, alors qu’à cette époque, il était justement en couple avec Jessica Lange.