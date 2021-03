Crimes et délits - Woody Allen - critique

Résumé : Judah Rosenthal (Martin Landau), ophtalmologue new-yorkais réputé, est mis à l’honneur lors de l’inauguration d’une nouvelle aile de sa clinique. Parallèlement, il doit faire face aux menaces de sa maîtresse Dolores (Anjelica Huston), qui dit vouloir tout révéler à son épouse Miriam (Claire Bloom). Cliff Stern (Woody Allen), cinéaste de documentaires extrêmement confidentiels, voit son couple battre de l’aile. Sa femme Wendy (Joanna Gleason) intercéde tout de même auprès de son frère Lester (Alan Alda), producteur de télévision en vogue pour lui trouver un travail. Lester va lui proposer de réaliser un documentaire à sa propre gloire. Cliff, qui déjà déteste Lester, est démoralisé jusqu’au moment où il rencontre la productrice déléguée du documentaire, Halley (Mia Farrow).

Critique : Il y a presque deux films en un dans Crimes et délits. D’un côté, Judah, médecin spécialiste à qui sourit, mais qui se trouve coincé par une maîtresse, laquelle menace tout son ordre établi. De l’autre, il y a Cliff, documentariste à qui rien ne réussit ! Ses dernières œuvres ont été des échecs et le film qu’il prépare sur un philosophe totalement inconnu semble prendre le même chemin. De plus, son couple est au bord de la rupture. Son seul réconfort est d’emmener sa jeune nièce à des séances de cinéma d’art et essai. On pourra ainsi entrevoir quelques extraits de films comme Joies matrimoniales (Mr and Mrs Smith" 1941) d’Alfred Hitchcock, avec Robert Montgomery et Carole Lombard, ou encore Le dernier gangster ("The last gangster" 1937) d’Edward Ludwig avec Edward G. Robinson.

Le lien ténu entre les deux histoires est que Lester connaît le frère de Judah, Ben (Sam Waterston), rabbin atteint d’une grave maladie des yeux.

Le récit alterne les deux parcours dramatiques en truffant de bons mots les séquences concernant Cliff, misanthrope désabusé qui va de malchance en malchance.

On mentionnera cet échange : une femme de retour de Londres lui annonce qu’elle refuse ses avances. Elle lui dit qu’elle lui rend sa lettre. "Dommage, c’était ma seule et unique lettre d’amour", répond l’homme. "Elle est belle", remarque son interlocutrice. Cliff reprend : "Remarque, c’est normal, j’en ai pompé plus de la moitié à James Joyce. Tu as dû être étonnée que je fasse aussi souvent allusion à Dublin."

La partie qui relate les aventures de Judah évoque la progression de son cas de conscience. Paradoxalement, lui, le scientifique, qui se revendiquait agnostique, va se rapprocher de Dieu.

Crimes et délits est un film sur la faute, l’existence ou non d’un Dieu et finalement la vacuité de la vie, avec un titre qui rappelle volontairement Fiodor Dostoeïvski, mais qui aurait été mieux traduit par "Crimes et comportements inappropriés". Cela sonne moins bien, mais les mots définissent mieux le contenu du long métrage.

Enfin, on évoquera une petite scène, purement dans l’esprit de Woody Allen, juste pour le plaisir, puisqu’elle n’a pas de réelle utilité dans la progression de l’intrigue : Mia Farrow et lui, en gros plan, dévorent des yeux le célébrissime Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly, qui passe sur une télévision (mais dont on ne verra aucune image), tout en mangeant goulûment un plat indien et en commentant le long métrage avec extase.