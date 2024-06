Cristian Mungiu présente son livre Une vie roumaine : Tania Ionascu, ma grand-mère de Bessarabie

Résumé : Née en Roumanie en 1916, Tania va vivre les grands conflits du XXe siècle. Ses souvenirs sont l’occasion de dresser le portrait, au quotidien, d’une famille simple, déchirée par des pertes et des exils nombreux. À travers l’histoire des terrains, vergers et potagers perdus au fil d’incessants changements de frontières, Tania retrace pudiquement les tragédies humaines du siècle passé. Et son histoire se confond avec celle d’une terre disputée, la Bessarabie, région aujourd’hui partagée entre la Moldavie et l’Ukraine. Une vie...

News : L’invasion de l’Ukraine par la Russie ravive chez Cristian Mungiu le souvenir des récits que sa grand-mère lui faisait, alors qu’il n’était qu’un adolescent. S’ils les avaient alors soigneusement compilés dans un cahier, juste pour le plaisir, il espérait bien un jour pouvoir les utiliser à bon escient.

Virginie Efira, Cristian Mungiu Crédit photo : Claudine Levanneur

Habitué des récompenses cannoises (son second long-métrage 4 mois, 3 semaines, 2 jours reçoit la Palme d’or en 2007, Au-delà des collines le prix du scénario en 2012, Baccalauréat le prix de la mise en scène en 2016), le réalisateur, scénariste et producteur naît en Roumanie en 1968. Sa famille est très précisément originaire de Bessarabie, un territoire méconnu, aux confins des empires russe, ottoman et autrichien et, de ce fait, ballotté au gré des événements historiques, parmi lesquels l’invasion et l’annexion par la Russie de cette province roumaine devenue aujourd’hui la République de Moldavie, pays d’Europe orientale enclavé entre la Roumanie et l’Ukraine. En effet, le 26 juin 1940, l’URSS adresse un ultimatum à la Roumanie qui n’a que deux jours pour évacuer la Bessarabie, avant l’occupation par les troupes de l’Armée Rouge. Un épisode que la grand-mère de l’auteur n’a pas oublié et qu’elle lui a transmis dans les moindres détails. L’éditeur roumain Humanitas décide alors de réunir ce témoignage et tant d’autres sous forme de livre en 2023. En 2024, il est traduit en français par Laure Hinckel.

Virginie Efira Crédit photo : Claudine Levanneur

Face aux spectateurs (parmi lesquels se comptent quelques personnes originaires de Roumanie) venus nombreux dans ce cinéma mythique du Panthéon, ouvert en 1907, bien connu des cinéphiles et assidûment fréquenté par Sartre et Prévert, Cristian Mungiu évoque, entre tendresse, émotion et humour, cette vie ordinaire prétendument banale qui nourrit néanmoins toute la mémoire d’une époque dramatique et intense dans cette partie de l’Europe de l’Est marquée par le courage des femmes et la disparition des hommes dans les geôles communistes. Des films de famille, des photos en couleur ou en noir et blanc illustrent ses propos, entrecoupés d’extraits lus par la douce et talentueuse Virginie Efira.

Nul doute qu’à l’heure où la guerre tonne aux portes de l’Europe, cet ouvrage prend tout son sens.