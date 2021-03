Faites l’amour pas la guerre - Petra Lüschow - critique du film

Résumé : Allemagne de l’Ouest, 1983. Ursula est une jeune fille de dix-sept ans, qui vit dans une famille bourgeoise traditionnelle. Elle est en quête d’amour et d’émancipation. Au lycée, elle tombe sous le charme de son professeur de sciences.

Critique : "La solution, c’est l’amour" et il faut prendre exemple sur les bonobos, ces primates non violents, nous dit la voix off qui inaugure ce film. Les mots sont ceux de l’héroïne, Ursula, une adolescente de dix-sept ans, à la fois rêveuse, gaffeuse, d’un tempérament très vif. Nous sommes dans les années 80, en Allemagne de l’Ouest. La guerre froide n’a pas encore pris fin. Mais la situation politique n’est pas la préoccupation de la protagoniste qui vit sous la coupe de parents traditionalistes et même réactionnaires. Ils ont évidemment des projets professionnels pour leur enfant (l’école ménagère). Cette dernière ne l’entend pas de cette oreille. Avant tout, elle veut perdre sa virginité, quitte à subir les avanies de ses camarades.

Premier long métrage de Petra Lüschow, Faites l’amour pas la guerre est à la fois une chronique intimiste sur la jeunesse ouest-allemande et le récit d’un itinéraire plutôt classique, celui d’une lycéenne en quête d’émancipation, qui va croiser la figure tutélaire d’un professeur (spécialités physique et bio), qu’on prendrait, dans un premier temps, pour une sorte de cousin éloigné et plus familier du professeur Keating, le célèbre démagogue et capitaine auto-proclamé du Cercle des poètes disparus.

Chemise ouverte, barbe de quelques jours, notre enseignant trentenaire est un tombeur capable d’étreintes fougueuses sur son lieu de travail... avec une femme que connaît très bien l’héroïne. Mais on ne dévoilera pas cette convention scénaristique qui relève du vaudeville et engendrera une difficulté attendue, après que les deux amants auront évidemment été surpris. Pour le reste, le film se pose comme un témoignage où le dialogue entre les générations est impacté par des secrets difficiles (le passé du grand-père pendant la période nazie suscite les interrogations de sa petite-fille et l’omerta prévisible que profile le mutisme des parents).

Plombés par des typologies sommaires, les personnages ne sont pas crédibles, pas plus que certaines situations qui se veulent humoristiques, mais ne suscitent qu’ennui ou indifférence (on passera volontiers sur le stage de non-violence, caricatural à souhait).

Faites l’amour pas la guerre ne surprend pas et son rythme, considérablement ralenti par ses intentions douces-amères, n’aide pas à dissiper la torpeur qu’il suscite, jusqu’à une séquestration grotesque qui sert de conclusion en queue de poisson.