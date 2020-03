Einstein - Hawking : l’Univers dévoilé (épisode 1)

Critique : Le temps n’est pas immuable et là est sans doute l’origine du monde : deux savants nous l’ont appris, qui sont liés par le 14 mars : date de naissance pour le premier (Einstein), date de mort pour le second (Hawking). C’est sur ce facétieux constat que débute le documentaire en deux parties qui évoque les contributions majeures de l’un et de l’autre, les influences de l’un sur l’autre. La biographie du physicien allemand est d’abord abordée, de sa prime enfance muette qui inquiéta ses parents jusqu’à son emploi à l’Office des Brevets, en passant par son diplôme universitaire obtenu de justesse. Parallèlement, la vie du jeune Hawking fait l’objet de commentaires plutôt sommaires ("à l’université, il est partisan du moindre effort", "ses camarades le surnomment Einstein") et psychologisants ("Stephen était l’homme le plus têtu que je connaisse"), tandis que le propos glisse sur son best-seller de 1984, Une brève histoire du temps, qui contribuera à vulgariser les théories de son glorieux aîné, et le film revient sur la maladie de Charcot qui le handicapera lourdement.

Après ces dix premières minutes laborieuses, la réflexion décolle véritablement, dès lors qu’il est question du célèbre article sur la relativité restreinte, rédigé par Einstein en 1905, et qui va changer le cours du monde : non, le temps n’est pas un repère constant et immuable. Nos sens nous induisent en erreur, notre perception du monde est subjective. Une expérience passionnante, à base de balles propulsées depuis un véhicule, nous en convainc aisément. Le scientifique synthétisera sa pensée en un axiome devenu célèbre : "La distinction entre le passé, le présent et le futur n’est qu’une illusion, aussi tenace soit-elle". Tout aussi passionnant est le propos sur la vitesse de la lumière, dont Einstein a établi les priorités, par la célèbre expérience du train et de l’horloge en mouvement, qui permet au scientifique d’en déduire une théorie révolutionnaire : le temps ne s’écoule pas de façon uniforme, comme notre intuition nous le laisse croire. il est totalement relatif. Cette perspective a évidemment ouvert de larges perspectives en ce qui concerne l’exploration du cosmos. Mais il faudrait encore envisager un moyen de voyager à la vitesse de la lumière et c’est là qu’Hawking intervient, à travers le projet Breakthrough Starshot, qui a pour projet d’envoyer des milliers de sondes à une vitesse bien supérieure à celle des propulsions conventionnelles, pour parvenir jusqu’à Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche de notre système solaire, mais tout de même à 4,37 années-lumière.

La deuxième moitié du film évoque les lois de la relativité générale, écrites au moment où Einstein exerçait à l’université de Zurich et qui révolutionneront la physique moderne. La structure de l’espace-temps ayant une capacité à se déformer, un corps massif peut lui déterminer une forme, comme le soleil qui, par sa présence, contribue à incurver la trajectoire des planètes en orbite autour de l’astre. Le plus extraordinaire dans cette découverte, peut-être, c’est la poésie profondément visuelle qui émane de cette représentation scientifique et s’incarne aussi dans les équations, où s’associent la matière et le fascinant concept d’espace-temps. Comme le dit un scientifique, ces investigations géniales "nous rappellent à quel point l’univers est élégant". On a peine à croire que la théorisation de la relativité générale soit presque passée inaperçue en 1915, si l’on ne comprend que dans un contexte de guerre mondiale, les sociétés occidentales avaient évidemment d’autres préoccupations. La notoriété du scientifique se répandra à travers la planète après la fin du conflit. La suite, on la connaît. Le physicien deviendra une icône : le célèbre cliché d’Einstein, la langue bien pendue, fera le tour du monde.

La fin du film se concentre sur Hawking. Ce dernier reprend le concept de relativité générale et réfléchit à la naissance de l’univers, en démontrant mathématiquement la notion de Big Bang qui était jusqu’alors une hypothèse discutée. Le détour par les recherches du chanoine et scientifique Georges Lemaître, défenseur d’une théorie de l’univers en expansion (contrairement à ce que pensait Einstein qui se trompa lourdement), s’avère passionnant pour comprendre la question de l’origine de notre univers. Le propos rend aussi hommage à toutes les grandes découvertes de Hawking sur ces phénomènes fascinants que sont les "trous noirs", courbures de l’espace-temps, où les lois de la physique dont nous avons la connaissance ne s’appliquent plus. Selon un mouvement bien connu de la pensée, plus on en apprend, plus l’écart avec ce que nous ignorons suscite l’insatiable appétit d’en savoir plus. Et ce documentaire nous donne assurément envie de nous mettre à table.