Crock of Gold - Julien Temple - critique du documentaire

Réalisateur : Julien Temple

: Acteur : Johnny Depp

: Genre : Documentaire

: Nationalité : Britannique

: Durée : 2h04min

: 2h04min Chanteur : Shane MacGowan

: Titre original : Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan

: Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan Date de sortie : 16 juin 2021

Résumé : Périple cinématographique dans la vie de Shane MacGowan, le film de Julien Temple « Crock of Gold » détaille l’existence explosive de Shane, de sa jeunesse en Irlande, aux rues mal famées de Londres jusqu’à la scène punk. Nous découvrons les passions de MacGowan, son humour et sa profonde connaissance de la musique, de l’histoire, de la spiritualité et de la culture populaire. Car c’est l’histoire de Shane. Une vision du monde à travers les yeux du grand poète punk lui-même et du cercle intime d’amis proches et de membres de la famille.

Copyright The Gift Film Ltd Critique : La voix en bouillie, l’oeil vague ou farouche, le rire étrange à mi-chemin entre la friture et le ronflement, l’irascibilité en bandoulière, le mythique chanteur des Pogues se raconte dans un documentaire qui emprunte à la fois à l’univers des légendes celtiques et au film d’animation, parfois psychédélique, le tout entrecoupés de quelques moments parmi les plus connus du groupe de punk folk rock ou d’images d’actualité qui documentent le parcours d’une nation à l’histoire tourmentée. De son enfance à la ferme qu’arrose quelques réminiscences agrestes (rentrer le maïs, le foin, s’occuper des dindes, puis les tuer, mettre la tête de sa soeur dans une bouse de vache), maritimes (la découverte des os d’un squelette sur la dune) ou religieux ("j’étais tellement défoncé au moment de recevoir l’hostie"), Shane MacGowan raconte comment sa profonde piété le destinait à la prêtrise. Mais la conscience très précoce de son propre talent et une consommation excessivement précoce de bière à l’âge de cinq ans l’ont prédestiné à devenir une star de rock, en même temps que sa réflexion théologique rétrospective, d’une relative pauvreté, ne laissait pas beaucoup d’espoir sur la sincérité de sa foi. Le coup de grâce fut porté par la lecture de Karl Marx. Une très sévère addiction à l’alcool (trois bouteilles de whisky par jour) constitue le lourd passif du chanteur, qui nourrit à la fois une partie du documentaire et l’hilarité de l’assistance d’un bar, lorsque l’artiste prétend qu’il a presque arrêté. Rien que très commun dans la galaxie rock. Copyright Andrew Caitlin Le documentaire est plus intéressant quand, à travers le destin du chanteur il évoque l’histoire de l’Irlande, les ambiances de ses pubs, certes, ainsi que les chants interrompus qui ont profondément imprégné l’imaginaire du futur artiste, mais aussi le destin tragique d’un pays lié à l’occupation anglaise, notamment la Grande Famine, mais aussi la guerre sans merci entre l’IRA et les Black and Tans. La fierté d’être du pays traverse la musique et les paroles des Pogues, prolongeant l’existence mouvementée de son chanteur, l’arrachement à sa terre d’origine pour aller en Angleterre, où se nourrit sa défiance vis-à-vis du pays ennemi. Dans son jeune âge, le petit Shane, discriminé par ses camarades anglais, a trouvé refuge dans la littérature, lisant Graham Greene ou James Joyce, avant d’avoir, comme beaucoup de ses novices camarades rockers à la fin des années 70, la révélation en découvrant les Sex Pistols sur scène.

La suite du film ricoche de façon plutôt convenue dans les trois coins du triangle sexe-drogue-rock’n’roll, des Nipples Erectors à l’après Pogues, le destin de McGowan n’étant que le quantième avatar d’une épopée destructrice, dont il aurait pu être une nouvelle et définitive victime. Mais voir l’artiste au présent si diminué, singeant parfois la provocation au ralenti, rend ce portrait plutôt triste. Les yeux rivés sur ses intentions, le film transforme la star en une sorte figure christique que ses proches finissent par sermonner gentiment pour ses excès passés, comme si tout devait converger vers ces admonestations. Clou du spectacle : le chanteur a le droit à son concert-hommage, avec Bono en guest-star. Le cauchemar de tout punk.

