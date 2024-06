Cyfandir Chronicles T.1 – Tony Valente, Naokuren - la chronique BD

Résumé : {Cyfandir Chronicles} suit le jeune Alquill, recueilli dans le royaume de Cyfandir. Alquill est un infecté, il a survécu à l’attaque de créatures magiques, les Némésis, et en porte une marque, des sortes d’écailles. Heureusement, Cyfandir accepte les infectés et leur propose même de devenir chevaliers dragons. Mais Alquill s’en moque, il n’a qu’une idée en tête, retrouver sa petite soeur Tân...

Critique : Un shonen dynamique avec un héros qui doute et, bien sûr, qui ignore qu’il est détenteur d’une grande puissance qui va changer sa vie. Sur ce schéma classique, on s’attache à Alquill, on partage avec lui ses inquiétudes et surtout sa peur de ne jamais revoir sa sœur. Il faut en effet préciser que le royaume de Cyfandir est entouré par Caillte, une forêt magique. Une fois qu’on pénètre dans cette forêt, on se perd dans le temps et l’espace, on peut en ressortir au bout d’un jour ou de plusieurs siècles, sans avoir vieilli. Chaque jour voit donc son flot de personnes arriver à Cyfandir, sortant de la forêt et complètement déboussolées. Alquill a fait partie de ces « boisés », comme on les appelle. Mais sa sœur Tân, qu’il a perdu dans la forêt, n’est pas sortie en même temps que lui.

Les boisés permet de traiter un thème, celui des migrants, mais dans ce récit des migrants qui sont du même monde, de la même culture, du même pays, mais pas forcément de la même époque ! Malheureusement, le royaume n’est pas extensible et l’afflux de boisés pose des problèmes de logistique : alimentation et hébergement. La reine de Cyfandir fait tout pour aider ses nouveaux venus mais la population grogne : une belle manière de traiter du thème de l’acceptation. Car les infectés étant acceptés, le rejet de l’autre ne peut plus venir de ce côté. Au cours de cette première aventure, Alquill va rencontrer deux futurs amis étonnants : Pom et Altan. Et le trio fonctionne bien. Dès ce premier tome, Tony Valente parvient à mettre en place les accroches qui vont vous donner envie de lire la suite. Intrigue mystérieuse, révélations étonnantes, retournement de situation. Si vous êtes déjà sur Radiant et que vous craignez de vous embarquer dans une autre série au long cours, sachez que les auteurs ont annoncé que Cyfandir Chronicles s’étalerait sur trois à cinq tomes.

© Tony Valente, Naokuren

Naokuren offre un dessin shonen solide. Style manga assumé, noir et blanc avec des trames de gris, un travail de découpage et de composition dynamique. On a le temps de découvrir les différents personnages de cette série et de s’attacher aux uns et aux autres. Les scènes de combat, très énergiques, sont claires dans leurs intentions mais parfois, nous nous sommes un peu perdus dans l’action. Naokuren sait faire usage des lignes de force et joue aussi sur un effet simple, dessiner un personnage deux fois dans la même case à différents moments de son action, ce qui permet de donner intensité et rapidité à la scène.

Le récit démarre calmement pour poser la situation et s’accélère avec les premiers combats. Même s’il n’est pas nécessaire d’avoir lu Radiant pour suivre ce manga, il est important de prendre le temps si vous ne connaissez pas Radiant, de bien lire les dialogues et informations afin de ne pas être perdu, car si l’action monte crescendo, la narration, elle, va très vite.

Ce premier volume démarre une série courte dans le monde de Radiant très efficace avec des personnages drôles et attachants. Une intrigue qui donne vite envie d’en savoir plus et un graphisme explosif. Une narration rapide qu’il faut prendre le temps de lire pour bien saisir ce monde, si vous n’avez pas lu Radiant.

Sur l’univers de Radiant, nous vous invitons également à écouter le podcast de notre émission Dans ma bulle consacré aux 10 ans de la série culte du manga français.