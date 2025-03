Dans la cuisine des Nguyen - Stéphane Ly-Cuong - critique

Résumé : Yvonne Nguyen, jeune femme d’origine vietnamienne, rêve d’une carrière dans la comédie musicale au grand dam de sa mère qui préférerait la voir reprendre son restaurant en banlieue. L’intimité de la cuisine, entre plats familiaux et recettes traditionnelles, leur permettra-t-elle enfin de communiquer, se comprendre et s’accepter ?

Critique : Yvonne est ronde, a largement dépassé ses vingt ans, et surtout est d’origine vietnamienne, ce qui la met d’emblée en concurrence défavorable avec les autres comédiens comme elle qui errent d’un casting à l’autre à la recherche du succès de demain. Quand elle ne chantonne pas devant la façade d’un magasin pour vendre des nems surgelés, elle joue dans une petite comédie musicale, sans prétention, vaguement fréquentée par une dizaine d’enfants tout au plus. Bref, la vie d’artiste, quand ses propres parents ont subi la rudesse de l’exil avec toutes les discriminations liées à l’insertion dans un pays d’accueil, est loin d’être facile.

Dans la cuisine des Nguyen a tout de la comédie musicale légère qui suit avec entrain et affection le parcours semé d’embuches d’une artiste talentueuse mais déconsidérée. En réalité, derrière ses airs joviaux et décontractés, le long-métrage dénonce avec force la brutalité des castings qui accumulent les épreuves pour les artistes avec tous les risques de perte de confiance en soi et de casse personnelle. Voilà un film où l’on chante, où l’on danse, avec au cœur du récit, ce portrait haut en couleur d’une battante, déterminée à réussir sa carrière de chanteuse de comédies musicales.

Derrière le récit officiel de Dans la cuisine des Nguyen, le réalisateur déconstruit un grand nombre de préjugés sur la communauté asiatique en France. Il regarde, tel un scrutateur du réel, la manière dont les personnes asiatiques sont victimes d’a priori autant enchanteurs, niais, que profondément racistes. Stéphane Ly-Cuong témoigne notamment de la manière dont les stéréotypes sur la culture empêchent les secondes, troisièmes ou quatrièmes générations issues de l’immigration, d’accéder aux postes qu’elles méritent. Une scène absolument surréaliste de casting met face à face le metteur en scène, interprété par le brillant Thomas Jolly, et Yvonne, le premier attendant d’elle un récit sur le Vietnam de ses parents à la Duras, et la seconde cherchant vainement à s’inventer un passé migratoire qui n’est pas le sien.

Stéphane Ly-Cuong réalisa son premier long-métrage à près de cinquante-deux ans, alors qu’il a été formé notamment à la FEMIS. On imagine que ce récit raconte sa propre galère de comédien et créateur, confronté aux représentations racisées pour ne pas dire racistes du milieu du spectacle et du cinéma quant à ses origine asiatiques. Pour autant, il ne met pas en scène un personnage dépressif. Il use des moteurs de la comédie pour mieux dénoncer la brutalité du système.

Si le film marche si bien, c’est grâce à l’interprétation de son héroïne principale, Clotilde Chevalier. L’actrice montre une habileté bluffante dans le chant, la danse, avec une capacité époustouflante à occuper tout l’écran. À ce talent, s’ajoute la description succulente que le réalisateur met en scène, de la relation entre une fille artiste et une mère restauratrice. Toutes les deux sont enfermées dans un rôle truculent d’amour-haine, où chacune peine à dire à l’autre l’amour et l’admiration qu’elles éprouvent. Les passes d’armes entre la mère et la fille sont vraiment très drôles et apportent au récit une couleur très singulière.

Une grande place est accordée à la cuisine vietnamienne. En effet, Stéphane Ly-Cuong filme les préparations culinaires de la mère et sa sœur, dans un restaurant de la banlieue parisienne, qui vaut toutes les étoiles du Michelin. On savoure avec elles deux les odeurs, la délicatesse des mets, la précision des gestes de cuisine, donnant au spectateur l’envie de les rejoindre autour de la table et de déguster avec elles les plats qu’elles confectionnent. C’est une banalité que de mettre en relief l’intérêt des réalisateurs asiatiques pour filmer les repas : ici, Stéphane Ly-Cuong répète avec brio ce savoir-faire cinématographique.

Dans la cuisine des Nguyen est un film pétillant et revigorant, qui donnera à tous ceux qui se sentent discriminés des ailes pour se battre et réussir son existence. C’est une œuvre joyeuse, jamais désespérée, où la musique gagne sur la déprime du quotidien.