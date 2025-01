Dans ma bulle #478. Exposition Daniel Johnston /archives Arts Factory, rencontre avec Laurent Zorzin.

"De 2003 à la disparition du musicien / dessinateur Daniel Johnston en 2019, Arts Factory aura largement contribué à promouvoir son œuvre graphique en Europe via de nombreuses expositions et éditions. Particulièrement remarquée, la rétrospective "Welcome to My World" co-produite avec Le Lieu Unique à Nantes, eut notamment les honneurs du Stadthaus Museum de Ulm (Allemagne) et de la Collection de l’Art Brut à Lausanne (Suisse) en 2013.

Vingt-deux ans après leur première rencontre avec cet artiste au talent bouleversant et à la personnalité aussi attachante que hors-normes, Effi et Laurent - cofondateurs de la galerie - ouvrent leurs archives. L’occasion de découvrir un rare ensemble de dessins, vinyls, prints et autres collectors, dont certains seront proposés à la vente pour la première fois !"

Rencontre avec Laurent Zorzin qui évoque au micro de Fred Michel sa découverte et sa rencontre avec Daniel Johnston et nous dévoile le contenu de cette exposition unique, présentée à la galerie Arts Factory jusqu’au 15 février 2025.

Un échange enregistré à Paris en janvier 2025.